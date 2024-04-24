Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,57 0,08%
EURO
34,88 0,11%
ALTIN
2.411,17 0%

Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Evdeki güve kabusuna son. Bu mucizevi karışım sayesinde dolaplarınızda güveden eser kalmayacak. Tek damlası bile mucizevi etki sağlıyor. Peki nedir bu mucizevi ürün?

Yayın Tarihi: 24.04.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:34
Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Evlerde sıkça rastlanan güveler sinir bozucu böceklerdir. Bu istenmeyen misafirlerden kurtulmanın ve gelecekteki oluşumlarını önlemenin doğal bir yöntemi var. İşte güveleri temizleyen ve gelecek oluşumlarını önleyen etkili çözüm...

Güveler ev ve mutfaklarda ortaya çıkabilen istenmeyen böcekler. Bu can sıkıcı yaratıkların oluşumunda birkaç neden bulunuyor. Örneğin gıda artıkları ve yiyecek kalıntıları güvelerin besin kaynağı olarak hizmet edebilir. Ayrıca mutfakta bulunan un, pirinç, makarna gibi gıda maddelerinin açıkta ve düzensiz şekilde saklanması da güvelerin çekildiği bir ortam oluşturuyor. Güve oluşumunun bir diğer nedeni ise açıkta bırakılan meyve ve sebzelerdir. Nemli ortamların varlığı da güveleri çekiyor.

Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Güveleri Yok Eden Mucizevi Yöntem

Doğal yağlar güveleri evden uzaklaştırmak için etkili bir çözüm sunuyor. Bu yöntemler arasında en güçlü olanı çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağı güveler üzerinde etkili bir doğal insektisittir ve antimikrobiyal antifungal ve insektisidal özelliklere sahiptir.

Bu özellikler güvelerin yumurtalarını ve larvalarını öldürerek güveleri kontrol altında tutarak üremelerini engelliyor. Çay ağacı yağının hoş olmayan kokusu, güveleri uzak tutuyor. Güveler çay ağacı yağının kokusundan rahatsızlık duyuyor. Bu nedenle bu yağın kullanıldığı alanlardan uzak duruyor. Mutfak dolaplarını düzenli olarak çay ağacı yağıyla silmek güvelerin oluşumunu azaltıyor ve mevcut güveleri yok ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı