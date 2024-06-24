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KPSS'den 50 ve üzeri puan alana iş kapısı açıldı! Kamuya en az lise mezunu memur alımı başladı

Haziran ayında kamuya memur alımı için yeni bir duyuru yapıldı. Adayların en düşük 50, en yüksek ise 70 KPSS puanı ile başvurabileceği ilanlar kamuoyuna açıklandı. Lise mezunları için 2024 KPSS şartıyla gerçekleştirilecek olan memur personel alımına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 13:41
KPSS'den 50 ve üzeri puan alana iş kapısı açıldı! Kamuya en az lise mezunu memur alımı başladı

Devlet daireleri ve kurumları, çeşitli pozisyonlar ve özelliklerdeki boş memur kadrolarını doldurmak için alım yapmaktadır. Bu haberimizde siz değerli okurlarımıza, düşük KPSS puanıyla memur ve personel alımı gerçekleştiren kurumların güncel listesini ve ilan detaylarını sunacağız.

2024 KPSS Puanlarıyla Kamu Kurumlarına Personel Alımı: Belediyeler, Üniversiteler ve Bakanlıkların Puan Aralıkları

KPSS puan gereksinimi ve geçerlilik süresi, adayların ilgili kamu ilanlarına başvurularını yapabilmeleri için önemli kriterler arasındadır. Adaylar, 2022 ya da 2023 yıllarında ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirli bir puan almış olmalıdırlar. Lise düzeyinde KPSSP94, ön lisans düzeyinde KPSSP93 ve lisans düzeyinde ise KPSSP3 puan türleri için belirlenen minimum puanlar sırasıyla 50, 55, 60, 65 ve 70'tir.

2024 yılında düşük KPSS puanıyla yapılan alımların çoğunluğu hangi kurumlar tarafından gerçekleştiriliyor?

2024 yılı boyunca devam eden memur ve personel alım ilanları, özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru kabul eden belediyeler ve üniversiteler tarafından yoğunlaştırılmış durumda. Bunun yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları da düşük KPSS puanlarıyla adaylara kapılarını açmaktadır.

iş ilanı

Kamu kurumları ve belediyeler, memur ve kamu personeli pozisyonları için KPSS puanına göre alım yapmaktadır. Genellikle belediyeler 60 KPSS puanı ile, üniversiteler 50 KPSS puanı ile ve bakanlıklar ise 60 ila 70 KPSS puanı aralığında alım yapmaktadır.

Düşük KPSS Puanıyla Alım Yapan Bakanlık ve Kamu Kurumları

Aşağıda belirteceğimiz kurumlar, KPSS puanıyla memur alımı yapacaklardır. Bu alımlar KPSS 50, 55, 60, 65 veya 70 puanıyla gerçekleştirilecek. İşte bu kurumlar ve alım detayları...

Kamu sektöründe hangi kuruluşlar ne kadarlık KPSS puanlarıyla personel alıyor?

Memur ve kamu personeli alımları, KPSS puanlarına göre yapılmaktadır. Genel olarak, belediyeler 60 KPSS puanı ile, üniversiteler ise 50 KPSS puanı ile alım gerçekleştirirken, bakanlıklar 60 ile 70 KPSS puanı arasında değişen puanlarla personel alımı yapmaktadır.

Düşük KPSS Puanıyla Personel Alımı Gerçekleştiren Bakanlık ve Kamu Kurumları

Aşağıda belirttiğimiz kurumlar, kendi bünyelerinde belirli KPSS puanlarıyla memur alımı gerçekleştireceklerdir. Bu alımlar, KPSS 50, 55, 60, 65 veya 70 puanlarıyla yapılacaktır. İşte o kurumlar ve alım ilanlarına dair ayrıntılar:

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