Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konserini Gerçekleştirdi

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Sezonun İlk Konserini Verdi

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversite hayatına merhaba demelerini kutlamak amacıyla Beytepe Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser düzenledi.

Özel Konuklar

Konserde, Şef Prof. Burak Tüzün yönetimindeki orkestraya, Türkiye'nin ilk "elektro çello" ikilisi olarak bilinen Burç Balcı ve Murat Başman eşlik etti. Bu ikili, "B&B Duo" adıyla tanınıyor.

İkonik Eserler ve Müzikal Harmanlama

Balcı ve Başman, klasik Batı ve Türk müziği ile rock ve pop müziği unsurlarını harmanlayarak, dinleyicilere zengin bir repertuvar sundu. Konserde, besteciler Utar Artun ve Mustafa Kemal Saydam tarafından oluşturulan senfonik düzenlemeleri seslendirdiler.

Performans Detayları

Dinleyicilere, Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin fasıldan oluşan bir düzenlemesi, Sting'in "Fragile", Walter Murphy'nin "A Fifth of Beethoven", Sultan Abdülaziz'in "İki Yakanın Valsi", Astor Piazzolla'nın "Libertango" ve Mor ve Ötesi'nin "Cambaz" eserleri gibi çeşitli parçalar sunuldu.

Yeni Öğrenciler için Tanıtım Etkinliği

Bu konser, yeni öğrencilerin üniversite yaşamlarını içselleştirmeleri amacıyla düzenlenen 5 günlük "ÜNİ 101" dersinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Konserde, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük ÜNİ 101 dersi kapsamında düzenlenen sezonun ilk konserinde, elektro viyolonsel ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını Hacettepe Üniversitesi Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenen konserle kutladı.