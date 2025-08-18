Haçka Yaylası (Trabzon Düzköy): 1900 Rakımda Doğa ve Kamp Rotası

Haçka Yaylası, Trabzon'un Doğa Tutkunlarını Cezbediyor

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Konum ve Öne Çıkan Özellikler

İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Haçka Yaylası; yeşil bitki örtüsü, gölü, Haçkalı Baba Türbesi ve camisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kamp ve Doğa Deneyimi

Yayla, özellikle yaz aylarında kampçılar ve doğa tutkunları için ideal bir rota haline geliyor. Sessiz bir ortamda doğa ile vakit geçirmek isteyenlere günün ilk ışıklarıyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunan yayla, akşam saatlerinde ise zirvesinde adeta bulutlara komşu olma hissi veriyor.

Göl ve Yöresel Canlılık

Yayla bünyesindeki göl, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor. Buraya gelenler göl çevresinde yürüyüş yapıp doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkarıyor.

Etkinlikler, Hizmetler ve Ziyaretçi Potansiyeli

Yayla şenlikleriyle birlikte yurdun farklı illerinden gelen insanları da ağırlayan Haçka Yaylası'nda, yöresel lezzetlerin sunulduğu işletmeler hizmet veriyor. Ulaşım kolaylığı ve görülmeye değer manzarasıyla ön plana çıkan Haçka Yaylası, ziyaretçi potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor.

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.