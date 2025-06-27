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Hadrianopolis Antik Kenti'nde Yapay Zeka Destekli QR Kod Dönemi Başladı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kod uygulaması ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 19:38
Hadrianopolis Antik Kenti'nde Yapay Zeka Destekli QR Kod Dönemi Başladı

Hadrianopolis Antik Kenti'nde Yapay Zeka Destekli QR Kod Dönemi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kod uygulaması ile ziyaretçilerini tarihin derinliklerine taşıyacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi işbirliğiyle düzenlenen "Zamanda Yolculuk: Yapay Zeka ile Hadrianopolis'i Yeniden Keşfetmek" etkinliği, bu yenilikçi projeyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

Proje Hakkında Bilgiler

Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, projelerine ilişkin detayları aktardı. 2209-A kodlu TÜBİTAK projesi olan "Büyük Ölçekli Dil Modeli Destekli Hadrianopolis Antik Kenti Sanal Destek Asistanı" ile ziyaretçilere bilgi sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şu anda antik kentte yer alan çeşitli noktalar için düzenlenmiş QR kodlar aracılığıyla, ziyaretçiler yalnızca mekan hakkında bilgi almakla kalmayacak, aynı zamanda yapay zeka destekli bir soru cevap bölümünden de yararlanarak merak ettikleri her konuda bilgi edinebilecekler.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere Çok Dilli Destek

Doç. Dr. Çelikbaş, "Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil desteğiyle antik kentteki tüm sorularına hızlı cevaplar alabilecek," dedi. Bu sistem sayesinde ziyaretçilerin, rehber arama zorunluluğu ortadan kalkacak. Herkes, bağımsız bir şekilde antik kenti keşfetme fırsatı bulacak.

Etkinliğin Anlamı

Etkinlikte söz alan AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Hadrianopolis'teki kazı çalışmalarının 15 yıldır devam ettiğini belirtti. Keskinkılıç, "Antik kenti bir ören yeri haline getirmeyi başardık. Yapay zeka ile Hadrianopolis Antik Kenti canlandırılacak" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Bu devrim niteliğindeki uygulamanın, tarihe olan ilgiyi artırması ve Hadrianopolis Antik Kenti'nin daha fazla tanınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kodla...

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kodla gezilebilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi tarafından koordine edilen ve Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Hadrianopolis Antik Kenti'nde "Zamanda Yolculuk: Yapay Zeka ile Hadrianopolis'i Yeniden Keşfetmek" etkinliği düzenlendi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kodla...

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, yapay zeka destekli QR kodla gezilebilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi tarafından koordine edilen ve Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Hadrianopolis Antik Kenti'nde "Zamanda Yolculuk: Yapay Zeka ile Hadrianopolis'i Yeniden Keşfetmek" etkinliği düzenlendi.

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