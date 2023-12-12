Haftalarca dursa da bayatlamıyor! Ağızda eriyen nişastalı kurabiye

Kurabiye seviyorsanız ve mutfağınızda harikalar yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Uzun süre bayatlamayan lezzetli mi lezzetli üstelik bayatlamayan kurabiye tarifi arıyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bayatlamayan Nişastalı Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı nişasta

2 su bardağı un





Yapılışı:

1- Kurabiye hamuru için bütün malzemeleri derin bir kaseye koyun.

2-Hamuru kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

3.Yoğurduğunuz hamuru ceviz büyüklüğünde parçalar halinde kesin ve avuçlarınız arasında top haline getirin.

4- Hazırladığınız kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine eşit aralıklarla dizin.

5. 180 derecelik fırında 13 dakika kadar pişirin.

Pişirme Uyarısı: Fırınınıza göre bu süre daha uzun veya daha kısa olabilir. Artık bayatlamayacak nişastalı kurabiyeleriniz olacak. Neden bunu sevdiklerinize bir fincan sıcak çayın yanında hediye etmiyorsunuz?

Bu uzun süre taze kalan nişastalı bir kurabiyedir. Bu tarifle kurabiyeleriniz uzun süreli lezzetli kalacak. Çay saati veya özel gün yemekleri için harika bir seçenektir.