HAK-İŞ Başkanı Aküzüm'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

HAK-İŞ İl Başkanı Aküzüm'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Mehmet Aküzüm'den basın emekçilerine teşekkür

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aküzüm, tarafsız, ilkeli ve şeffaf haber anlayışıyla gece gündüz demeden hizmet veren bütün basın emekçilerinin gününü tebrik etti.

Diyarbakır ilimizdeki gazetecilerimiz ve basın mensuplarımız başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda, savaşlarda ve afetlerde gece-gündüz, kar-kış demeden büyük bir özveri ile çalışan bütün basın mensuplarına içtenlikle teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum dedi.

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.