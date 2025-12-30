DOLAR
Hakkari'de Kar Engeli İş Makineleriyle Aşıldı: Kalp Hastası Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari Akkuş köyünde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kalp hastası S.K., İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin iş makinesi operasyonuyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 06:50
Hakkari'de kar engelini iş makineleriyle aştılar

İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri Akkuş köyünde seferber oldu

Hakkari'nin il merkezine bağlı Akkuş köyü'nde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan bir köyde yaşayan S.K. kalp rahatsızlığı geçirdi.

Aile yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ambulansın ilerleyemediği bölgede İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yolu kısa sürede açtı. Ekipler köye ulaşarak hastayı iş makinesiyle ambulansın beklediği noktaya taşıdı.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'de Kar Engeli İş Makineleriyle Aşıldı: Kalp Hastası Hastaneye Ulaştırıldı
