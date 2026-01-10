Hakkari'de Yoğun Kar: 353 Yerleşim Yolu Kapandı

Karla mücadele ekipleri 108 köy ve 245 mezraya ulaşmak için aralıksız çalışıyor

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, il genelinde 353 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı.

Kar yağışı dün başladı ve gece geç saatlere kadar aralıksız sürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için seferberlik ilan edildi.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçerek, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarını başlattı. Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 108 köy ve 245 mezra olmak üzere toplam 353 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için ekiplerin yoğun mesai harcadığını bildirdi.

