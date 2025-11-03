Hamsiköy'ün Oyuk Ağaçları Sonbaharda Fotoğraf Tutkunlarını Büyülüyor

Yayın Tarihi: 03.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 11:33
MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy, sonbaharda doğanın canlı tonlarıyla öne çıkıyor.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre mesafede bulunan Hamsiköy, doğal güzellikleri ve ünlü sütlacı ile ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Doğanın renkleri ve turizm alternatifleri

Yılın dört mevsimi doğaseverleri ağırlayan Hamsiköy'de, sonbaharın hakim olduğu bugünlerde yılların izini taşıyan oyuk ağaçlar dikkat çekiyor. Bölgedeki ziyaretçiler, sararan yapraklar arasında yükselen bu ağaçları objektiflerine yansıtarak doğanın estetik dokusunu ölümsüzleştiriyor.

Ziyaretçiler, oyuk ağaçların arasında yürüyüş yapıp doğanın sesini dinleme fırsatı buluyor. Hamsiköy aynı zamanda şelaleler, tarihi doku ve atlı safari gibi alternatiflerle sonbahar rotaları arasında ön plana çıkıyor.

Fotoğrafçılar ve ziyaretçi görüşleri

Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır yörede fotoğraf çektiğini söyledi. Öztürk, Hamsiköy'ün fotoğraf açısından çok güzel manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Bizim coğrafyanın fotoğrafçıları çok şanslı. Burası fotoğraf açısından bir Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'ye göre çok daha zengin. Buranın ilkbaharı da sonbaharı da kışı da çok güzel. Yılın her mevsimi fotoğraf açısından güzel oluyor." diye konuştu.

Öztürk, bölgedeki oyuk ağaçların insanların dikkatini çektiğini belirterek, "Yol kenarında 7-8 tane böyle ağaç var. Bunlar tahminim 100 yıllık ağaçlar. Sonbaharda yaprakları renkleri sarıya, kırmızıya dönüşüyor. Bu bölgede yüksek rakımlarda bu ağaçlardan bol bol var. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle dışarıdan gelen fotoğraf sanatçıları da 'çok şanslısınız' diyorlar. Çünkü buranın her günü, her saati, her saniyesi değişik." sözlerini ekledi.

Erzurum'dan gelen Merve Coşkun ise sonbahar renklerini görmek için Hamsiköy'e geldiklerini belirterek, "Hamsiköy'ün her yerini çok beğendik. Özellikle sonbaharda buraya gelmek istedik. Çünkü rengarenk, çok güzel oluyor." dedi. Coşkun, Hamsiköy'ün her noktasının görülmeye değer olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Duygu Usta da Hamsiköy'lü olduğunu, arkadaşlarına yörenin güzelliklerini göstermek için gezi programı düzenlediklerini ifade etti. Usta, Hamsiköy'ün her mevsim görülmeye değer olduğunu vurgulayarak, bölgedeki oyuk ağaçların fotoğraf ve görsel açıdan dikkat çektiğini ekledi.

