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Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Zincir market deyince akla ilk gelen en eski indirim marketlerinden olan BİM, her hafta Cuma günü onlarca kategoride dev indirim fırsatları ile geliyor

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:40
Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Zincir market deyince akla ilk gelen en eski indirim marketlerinden olan BİM, her hafta Cuma günü onlarca kategoride dev indirim fırsatları ile geliyor. Kasım ayının son haftasına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, mutfaktan banyoya, temizlikten gıdaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar bir çok inidrimi sunan BİM, tüm dikkatleri üzerine toplayacağa benziyor. BİM, 26 Kasım Salı günü başlayacak olan Haftanın Önerileri Kampanyası ile müşteri memnuniyetini kazanacağa benziyor. Gıda ürünlerinden beyaz eşyaya kadar bir çok kalemde indirim sunan BİM 26 Kasım aktüel kataloğunda en dikkat çeken ürünler, evini yani baştan düzenlemek adına harekete geçen vatandaşı ilgilendireceğe benziyor.  

BİM 26 KASIM 2024   AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Bim'de gıda indirimi 

BİM 26 Kasım 2024 aktüel ürünler listesi, ilk gıda alışverişi yapacakları ilgilendiriyor. BİM’in kampanyasında yer alan gıda ürünleri arasında pek çok marka yer alırken, indirimleri ile müşteriyi cezbedeceğe benziyor. Kampanya kapsamında, pilavlık pirinç, kırmızı mercimek, bulgur, nohut gibi temel gıda maddeleri başta olmak üzere pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.  

Kahvaltılık soslar, zeytin, reçel gibi ürünler de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alırken, makarna çeşitleri, baharatlar ve soslar ise mutfaklara farklı lezzetler katmayı sağlayacağa benziyor.  

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

BİM Beyaz eşya fiyatları 26 Kasım 2024 

Son yıllarda BİM evini yenilemek isteyen ya da evleneceklere sunduğu bir çok imkan ile beyaz eşya satışı da yapmakta. Anlaşmalı markaların ürünlerini dev indirimleri ile sunan BİM, 26 Kasım 2024’te başlayacak olan kampanyasında evler donanacak. MaxFit Koşu Bandı, Spinbike ve Mekik Sehpası gibi fitness ürünlerinde peşin fiyatına 6 taksit imkanı sağlanırken, beyaz eşya da aynı inidrimler yer alacak. 

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç (5 kg) – 137,50 TL 

Saban Kırmızı Mercimek (2,5 kg) – 89,50 TL 

Saban Pilavlık Bulgur (2,5 kg) – 48,50 TL 

Saban Köftelik Bulgur (2,5 kg) – 48,50 TL 

Saban Nohut (2,5 kg) – 117,50 TL 

Tukaş Kahvaltılık Sos (300 g) – 27,50 TL 

Kaanlar Siyah Zeytin (1000 g) – 199,50 TL 

Gesaş Vişne Reçeli (1000 g) – 79 TL 

Tukaş Biber Domates Karışık Salça (1660 g) – 89,50 TL 

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Tukaş Bezelye Konserve (680 g) – 27,50 TL  

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 19.975 TL 

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE: 15.975 TL 

Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE: 11.275 TL 

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM: 9.750 TL 

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CMS: 11.975 TL 

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KRT: 9.875 TL 

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: 10.750 TL 

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM: 8.775 TL 

 

 


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