Harran'da 11. Yüzyıla Ait Medrese Derslikleri Ortaya Çıktı

Harran'da 11. Yüzyıl Medresesi Gün Yüzüne Çıktı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünya tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olan Harran Ören Yeri'nde yürütülen kazılarda, 11. yüzyıla ait medresenin derslik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Kazıların başındaki isim, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın finansmanı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi, Harran Kaymakamlığı ve Harran Belediyesi'nin desteğiyle devam ettiğini açıkladı.

Kazı Çalışmaları ve Yeni Keşifler

Prof. Dr. Önal, yaptığı açıklamalarda kazı çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdüğünü belirtti. Bu süreçte medrese, kilise ve höyük gibi farklı alanlara odaklandıklarını belirten Önal, "Yaptığımız kazı çalışmalarında medresenin avlusunun batısında, yine ders verilen bir mekan ortaya çıktı. Nişleriyle birlikte ve sebil dediğimiz öğrencilerin sıvı ihtiyacını karşıladığı mekan korunmuş bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı" dedi.

Tarihin Işığında Bir Eğitim Merkezi

Antik kaynaklar doğrultusunda bölgede toplamda 5 medrese bulunduğunu hatırlatan Önal, gün ışığına çıkardıkları medrese yapılarına dair "Bu medreseler, Harran'ın İslam döneminin en eski üniversitesi olma özelliklerini taşıyabileceğini gösteriyor. Bilimin, matematiğin, astronominin, geometrinin, tıbbın, felsefenin ve teolojinin eğitiminin verildiği bu medreseler, İslam döneminin eğitim tarihine ışık tutuyor" ifadelerini kullandı.

Medreselerin Tarihi Önemi

Önal, Harran Ören Yeri'nin kazı çalışmalarıyla birlikte her yapının Türkiye'nin ilk İslam eseri olma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, bu medreselerin plan itibarıyla Selçuklu medreselerinden oldukça farklı olduğunu ifade etti. "Yapacağımız kazılar, Harran'ın içindeki bu eğitim mekanlarının geçmişini aydınlatacak. Hedefimiz, medreselerin tarihini 9-10’uncu yüzyıla kadar götürmek" dedi.

Yarınlara Açılan Kapı: Kazılar Ve Ziyaretler

Kazı çalışmalarının sona ermesinin ardından medresenin ziyarete açılması planlanıyor. Prof. Dr. Önal, bu yapının Nizamiye medreselerinden daha eski olduğunu ve elde edecekleri yeni verilerle bu sürecin gelişeceğini belirtti.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri'nde yürütülen kazılarda 11. yüzyıla ait medresenin derslik bölümü ortaya çıkarıldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri'nde yürütülen kazılarda 11. yüzyıla ait medresenin derslik bölümü ortaya çıkarıldı.