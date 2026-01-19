Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi

Bitlis'te yoğun kar yağışı altında yürütülen kar temizliği sırasında bir işçinin türkü söyleyerek kürekle çalışması sosyal medyada ilgi çekti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:22
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te, cadde ve sokaklarda sürdürülen kar temizleme çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde etkili olduğu kentte, ekiplerin çalışmaları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan videolarda, bir temizlik işçisi caddeyi kürekle temizlerken Bitlis türküleri eşliğinde çalışmasıyla dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntüler, işçinin türkü söyleyerek karı temizlediği anları gösteriyor.

Yetkililer, kentteki kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve halkın günlük yaşamının kesintisiz devam etmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Kapanan birçok köy ve mahalle yolunun açılması için iş makineleri ve personelin mesai gözetmeksizin çalıştığı ifade edildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

