Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te, cadde ve sokaklarda sürdürülen kar temizleme çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal medyada ilgi gören anlar

Belediye ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde etkili olduğu kentte, ekiplerin çalışmaları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan videolarda, bir temizlik işçisi caddeyi kürekle temizlerken Bitlis türküleri eşliğinde çalışmasıyla dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntüler, işçinin türkü söyleyerek karı temizlediği anları gösteriyor.

Ulaşımın sürekliliği için yoğun mesai

Yetkililer, kentteki kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve halkın günlük yaşamının kesintisiz devam etmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Kapanan birçok köy ve mahalle yolunun açılması için iş makineleri ve personelin mesai gözetmeksizin çalıştığı ifade edildi.

