Tirebolu'da Fırtına Hasarı: Sahil ve İş Yerleri Zarar Gördü

Tirebolu'da fırtına sahili ve iş yerlerini vurdu

Dün akşamdan bu yana etkili olan fırtına dalgaları taşkına yol açtı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dev dalgalar, ilçe merkezindeki sahil kesiminde önemli hasara neden oldu. Şehir içi yol, sahil yürüyüş alanı ve çok sayıda iş yeri etkilenirken sahil şeridinde taşkın görüldü.

Dalgaların şehir içi yola ulaşması sonucu ulaşım bir süre aksadı; ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı olan yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Zarar gören iş yerleri ve sahil kesiminde moloz ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Fırtına ve dev dalgaların etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri sahil düzenleme ve onarım çalışmalarına başlayarak bölgedeki altyapı ve yürüyüş yollarında ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Vehbi Güven ise sahil kesiminin her yıl benzer afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi: "Neredeyse her yıl fırtına nedeniyle dalga yükselmesi yaşanıyor. Sahildeki iş yerleri, parklar, bahçeler ve yürüyüş yolları zarar görüyor. Geçen yıl yaşanan afetin ardından milyonlarca lira harcanarak yapılan sahil düzenlemesi yeniden aynı şekilde tahrip oldu. Bu duruma yetkililer kalıcı bir çözüm bulmalıdır. En basitinden bir dalgakıran yapılabilir".

Yetkililer, sahil güvenliği ve olası yeni dalgalar için alınacak önlemleri değerlendirmeye devam ederken vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

