Kocaeli Kartepe'de Kızıl Geyik Sürprizi

Ormanya'dan salınan geyikler karla kaplı doğada görüntülendi

Kocaeli’de yürütülen Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi kapsamında doğaya bırakılan geyikler, kar yağışının etkili olduğu Kartepe’de kameralara yansıdı. Beyaza bürünen doğada kaydedilen görüntüler, bölgedeki doğal yaşam çalışmasının ilerlediğini gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projede, Ormanya’da yetiştirilen kızıl geyiklerin doğal yaşam alanlarına uyum süreci devam ediyor. Samanlı Dağları’ndaki popülasyonu güçlendirmek amacıyla 19 Eylül 2024 tarihinde salınan 10 geyikten sonra, bu yıl iki aşamalı gerçekleştirilen salımlarla 15 geyik daha ekosisteme kazandırıldı.

Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda karla kaplı alanlarda görüntülenen geyikler, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Zaman zaman Kartepe ve Başiskele ilçelerine yakın yerleşim yerlerine inerek yiyecek arayan geyikler, vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına da yansıyor.

Doğaya salınmadan önce kapsamlı sağlık taramalarından geçirilen geyikler, GPS tasmalar ve fotokapanlar ile izleniyor. Ekipler, bu sayede hayvanların hareket alanlarını, davranışlarını ve beslenme alışkanlıklarını kayıt altına alıyor ve adaptasyon sürecini takip ediyor.

