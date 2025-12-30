Şemdinli-Yüksekova Şepetan Geçidi'nde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Şemdinli-Yüksekova Şepetan Geçidi'nde ulaşım normale döndü

İki gündür süren kar ve tipinin ardından kurtarma çalışması tamamlandı

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle Şemdinli-Yüksekova yolu üzerindeki Şepetan Geçidi mevkiinde ulaşımı aksattı. Gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda araç ilerleyemeyerek yollarda mahsur kaldı.

Kayganlaşan zemin sürücülere zor anlar yaşatırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri ve iş makineleri sevk edilerek yol açma ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

İş makinelerinin yoğun çalışması sonucu, mahsur kalan araçlar tek tek kurtarıldı ve yol trafiğe kontrollü olarak açıldı. Ekipler, araçların güvenli şekilde ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü.

Van'dan Şemdinli'ye gitmek üzere yola çıkan ve bir süre mahsur kalan Erdem Aşan, 'Şepetan Geçidi’nde yoğun kar yağışı var. Gizli buzlanma da oldukça etkili. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İş makinelerinin arkasında kontrollü şekilde yolumuza devam ediyoruz' dedi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının ve buzlanmanın yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve trafik uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ VE YÜKSEKOVA İLÇELERİNDE İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ONLARCA ARAÇ YOLLARDA MAHSUR KALDI.