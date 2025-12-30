Kayseri Büyükşehir’den 1,5 Milyar TL’lik Fen İşleri Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla kente kapsamlı altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirdi.

2025 yatırım rakamları ve öne çıkan çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında toplam 1 milyar 394 milyon 537 TL tutarında yatırım yaparak şehre yoğun hizmet sundu. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde bir yıl içinde 48 adet ihale gerçekleştirerek projeleri hayata geçirdi.

Kısa sürede tamamlanan projeler arasında 268 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen 29 Ekim Kavşağı yer aldı. Ulaşım altyapısında ilerleme sağlayan bir diğer veri, çeşitli yolların asfaltlanması kapsamında 20'den fazla noktada üretilen ve serilen 264 bin ton sıcak asfalt ile bunların yatırım bedeli olan 475 milyon 200 bin TL'lik harcama oldu.

Büyükşehir, 2025 boyunca Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu yolu ve çevre düzenlemesini tamamladı; Sarımsaklı Mesire Alanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içindeki BMX parkur platformunun boyama işini gerçekleştirdi. Ayrıca 207 metre kapalı kesit menfez yapımı ve kanalizasyon kolektör hattı işleri tamamlandı.

Hizmetler arasında Pınarbaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde sokak hayvanlarına yönelik doğal yaşam alanı oluşturulması, okul çevrelerinde düzenlemeler, duvar ve çeşitli inşaat işleri, parklanma alanı yapımı, kavşak düzenlemeleri ve betonarme mezarlık yapımı da yer aldı. Bunun yanı sıra agrega üretimiyle altyapı ve üstyapı çalışmalarına katkı sağlandı.

Devam eden büyük projeler

Büyükşehir’in eş zamanlı yürüttüğü büyük projeler arasında 320 milyon TL maliyetli DSİ - Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi öne çıkıyor. İldem D yolları kapsamında 55 milyon TL yatırım ile 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde imar yolu yapım çalışmaları sürüyor.

Diğer devam eden projeler arasında 65 milyon TL maliyetli Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi 30 metre imar yolu, 30 milyon TL tutarındaki Hulusi Akar Bulvarı-Talas Bulvarı bağlantı yolu projeleri bulunuyor. General Adnan Doğu Kışlası içindeki Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi'nde duvar üstü çit, nizamiye ve muhtelif imalatlar devam ediyor.

Ayrıca Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi çevre düzenlemesi, yaklaşık 10 milyon TL maliyetle inşa edilen ve 25 bin metrekare alana kurulan Sarıoğlan Şahruh Köprüsü yanı parkı, yaklaşık 36 milyon TL tutarındaki Şehir Hastanesi çevresinde 4 adet park ve çevre düzenleme çalışmaları ile yaklaşık 3 milyon TL maliyetli Sarıoğlan Mini Terminal yapım işi devam eden diğer projeler arasında yer alıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyar TL'ye ulaştı ve çalışmalar kent genelinde aralıksız sürdürülüyor.

