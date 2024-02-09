Hastanelere KPSS’siz İŞKUR ile Hizmetli ve Temizlik Görevlisi Alımı: İşte Başvuru Yapabileceğiniz İller

Hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvurular başladı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara göre, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları bünyesinde çalıştırılmak üzere personel ve işçi alınacak. Hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi kadrosuna başvurmak isteyenler, internet üzerinden veya hastanelere giderek başvurularını yapabilecekler.

Hastanelere KPSS’siz İŞKUR ile Hizmetli ve Temizlik Görevlisi Alımı: İşte Başvuru Yapabileceğiniz İller
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Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları KPSS’siz Personel Alıyor!

Hastaneler ve sağlık kuruluşları bünyesinde KPSS’siz personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara göre, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları bünyesinde çalıştırılmak üzere hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, internet üzerinden veya hastanelere giderek başvurularını yapabilecekler.

personel alımı

İŞKUR DUYURDU:

Hastanelere hizmetli ve temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular e-şube sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyenler, iş ilanları kısmından ilgilendikleri kadroyu seçerek başvurabilirler. İlanlar ve ayrıntılar

personel alımı

personel alımı

personel alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara göre, hastaneler ve sağlık kuruluşları bünyesinde personel ve işçi alımı yapılacak. İlanlara göre, alınacak personel ve işçilerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olmak,

Alınacağı görevi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse askerliğini yapmış ya da ertelemiş olması,

Kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz ve titiz şekilde yapabilecek olması,

Kendisine verilen görev alanındaki işleri düzenli tertipli şekilde yapabilecek olması,

Söz konusu personel ve işçi alımlarına süresi içinde başvuru yapmış olması gerekmektedir.

HASTANE HİZMETLİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

personel alımı

Hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvurular, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya hastanelere giderek yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden yapabilirler:

BURADAKİ adrese girin.

Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın.

Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

personel alımı

Yukarıdaki gibi aradığınız pozisyon yazan kısmına, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

Hastanelere KPSS’siz personel alımı nasıl yapılır? Hastanelere KPSS’siz personel alımı, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya hastanelere giderek yapılır. Adaylar, ilgili ilanları arayarak, başvuru şartlarını ve tarihlerini öğrenebilirler.

Hastanelere KPSS’siz personel alımı için şartlar nelerdir? Hastanelere KPSS’siz personel alımı için şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olmak, sağlık sorunu olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması, kadronun gerektirdiği işleri yapabilecek olması şeklindedir.

Hastanelere KPSS’siz personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Hastanelere KPSS’siz personel alımı, hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına yapılacaktır. Adaylar, ilgili ilanlardan, hangi hastanelere ve sağlık kuruluşlarına alım yapılacağını görebilirler.

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