Hatay'da 'Aşina Yüzler' Sergisi: Türkiye İş Bankası Koleksiyonundan Portreler

Türkiye İş Bankası koleksiyonundan seçilen 'Aşina Yüzler' sergisi Antakya'da açıldı; ünlü ressamların portreleri ve çocuk atölyeleri sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:48
Hatay'da 'Aşina Yüzler' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Türkiye İş Bankası koleksiyonundan seçilen portre eserleri Antakya'da sergilendi

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonundan derlenen "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" kapsamındaki 'Aşina Yüzler' başlıklı sergi, Hatay'da sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Türkiye İş Bankası Antakya Şubesi'nde açıldı. İzleyiciler, portre türünün etkileyici örnekleri arasında yer alan eserleri yakından görme imkânı buldu.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Feyhaman Duran, Edip Hakkı Köseoğlu, Nuri İyem, Belkıs Mustafa, Adnan Çoker, Ergin İnan, Semiha Berksoy, Hakkı Anlı ve Ayhan Dürrüoğlu bulunuyor.

Etkinlikte sanat tarihçisi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, katılımcılara sanatçılar ve portreleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi, eserlerin tarihsel ve estetik bağlamını açıkladı.

Program kapsamında çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi; genç ziyaretçilere yönelik uygulamalı etkinliklerle sanatın erişilebilirliği hedeflendi.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri'nin, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının parçası olarak başlatıldığını" söyledi ve müze koleksiyonundaki önemli eserleri sergiler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Ateş ve İş Bankası Antakya Şube Müdürü Hasan Erses de katıldı.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonundan derlenen "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" kapsamındaki "Aşina Yüzler" başlıklı sergi, Hatay'da düzenlendi.

