Hatay'da depremzede çift TOKİ'den yeni evine taşındı: 4 çocuğuyla mutluluk

6 Şubat 2023'te evleri ağır hasar gören Gültekin ve Gökşen Güneş, koruyucu aile oldukları da dahil 4 erkek çocuklarıyla TOKİ'nin Antakya'daki yeni evine taşındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:21
Yaklaşık iki yıllık konteyner yaşamı son buldu

LALE KÖKLÜ - 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da, ağır hasar gören evleri nedeniyle uzun süre konteynerde kalan Gültekin ve Gökşen Güneş çifti, TOKİ'nin Antakya Dikmece Mahallesinde inşa ettiği yeni konutlarına taşındı.

Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinde deprem anında bulunan aile, yara almadan kurtuldu. Aile önce Kayseri'ye taşındı, ardından Hatay'a dönerek yaklaşık 2 yıl konteynerde yaşamını sürdürdü.

Konteyner yaşamı boyunca biyolojik çocukları Aziz Tekin (10) ve Göktuğ (7) ile koruyucu aileliklerini üstlendikleri oğulları H.Ü. (15) ve A.K. (12)'ye bakan çift, TOKİ konut kurasında isimlerinin çıkmasının ardından yeni evlerinin anahtarına kavuştu.

39 yaşındaki baba Gültekin ve 36 yaşındaki anne Gökşen Güneş, çocuklarıyla birlikte zor günleri geride bırakıp yeni evlerinde vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Baba Gültekin, dünyaya geldiği gün adını taşıyan babasını kanserden kaybettiğini ve annesinin terk etmesi nedeniyle yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Eşiyle nişanlıyken koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Gültekin, sürecin düğünden sonra başladığını ve böylece ailelerinin dört erkek çocuğa ulaştığını ifade etti.

Baba Gültekin, konteyner yaşamından yeni evlerine geçişi şöyle özetledi: 'Evin içinde dolaşmayı, uzanıp televizyon izlemeyi, çocuklarla rahat zaman geçirmeyi, mutfağı, misafir ağırlamayı özlemiştim. Çocuklar konteynerde küçük bir odada ranzada kalıyorlardı; şimdi geniş odaları ve dolapları var. Evde keyifli zaman geçiriyoruz.'

Anne Gökşen Güneş de çocuklar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı ve yeni evin konteyner yaşamına göre bir 'ilaç' olduğunu söyledi. Gökşen, 'Hem odalarımız hem de birlikte zaman geçirebileceğimiz mutfağımız var. Artık misafir ağırlayabiliyoruz, bu çok büyük bir lüks' dedi.

Gökşen, bir anne olarak oğullarının sağlıklı ve hayırlı bireyler olmasını dilediğini belirterek, gelecekte onların da kurum bakımında kalan çocuklara koruyucu aile olma ihtimaline değindi: 'İnşallah sağlıklı yuvaları olur. Bir bakarsınız gelecekte benim kuzucuklarım da kurum bakımında kalan çocuklara koruyucu aile olur.'

Yeni ev, aileye hem fiziksel konfor hem de psikolojik rahatlama sağladı; çocuklar artık ikişerli odalarda ve daha geniş yaşam alanlarında huzurla vakit geçiriyor.

