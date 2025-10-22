Hatay'da Depremzede Sanatçılar 'Atölye Günleri' ile El Sanatlarını Tanıtıyor

Hatay'da depremzede sanatçılar 'Atölye Günleri' ile el sanatlarını sergiliyor

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde el sanatlarına ilgi duyanlara eğitim veriyor. Etkinlik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen sanatçıları desteklemek amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda düzenleniyor.

Etkinlik ve atölyeler

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yürütülen programda katılımcılar, alanında usta isimlerden uygulamalı eğitim alıyor. Atölyelerde ebru, mozaik magnet, rölyef, ipek dokuma, kil uygulaması, ahşap baskı ve oymacılığı, sepet örücülüğü, takı, kilim dokuma ile hat sanatı gibi geleneksel el sanatları işleniyor.

Kayıt ve katılım

Her gün iki farklı el sanatları etkinliğinin gerçekleştirildiği atölyelere, Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa aracılığıyla kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar hem ilgilendikleri alanda becerilerini geliştiriyor hem de çarşıyı gezerek eserleri yakından inceleme imkânı buluyor.

Sanatçılar ne diyor

İpek dokuma sanatçısı Yasemin Büyükaşık, çarşının adının hakkını veren bir mekan olduğunu ifade ederek, "Hatay'a gelenlerin, kentin kültürüne ait el sanatı eserlerini görebildikleri bir çarşı burası. Atölye çalışmalarımız güzel ilerliyor. Her sanatçımız, kendi sanatını tanıtıyor." dedi.

Büyükaşık, atölyelerin ay sonuna kadar süreceğini belirtip, şunları ekledi: "Katılımcılara ürünler ve tarihleriyle ilgili bilgiler verdik, nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığını aktararak tecrübe etmelerini sağladık. El sanatımızı tanıtmak, insanların bu anlamda bir şeyler öğrenmelerini sağlamak çok güzel. Merak salanlar, çalışmalar bittikten sonra ayrıntılı öğrenmek isteyenler ve hatta malzeme konusunda yardımcı olunmasını isteyenler de oldu."

Yöresel kıyafetli bez bebek tasarlayan Seval Gücel, geleneksel el sanatlarını "atölye günleri" sayesinde meraklılarla buluşturduklarını anlattı. Kaligrafi ve hat sanatçısı Ali Taner Dağ ise atölyelerin kısa sürede ilgi gördüğünü kaydetti.

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesince başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde el sanatlarına ilgi duyanlara eğitim veriyor. Atölyede ebru, mozaik magnet, rölyef, ipek dokuma, kil uygulaması, ahşap baskı ve oymacılığı, sepet örücülüğü, takı, kilim dokuma ile hat sanatı gibi alanlarda çalışma yapılıyor.