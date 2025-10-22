Hatay'da Depremzede Sanatçılar 'Atölye Günleri' ile El Sanatlarını Tanıtıyor

Hatay'ta depremzede sanatçılar, Kültür ve Sanat Çarşısı'nda düzenlenen 'atölye günleri'yle ebru, kil, ipek dokuma ve daha birçok el sanatını tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 09:55
Hatay'da Depremzede Sanatçılar 'Atölye Günleri' ile El Sanatlarını Tanıtıyor

Hatay'da depremzede sanatçılar 'Atölye Günleri' ile el sanatlarını sergiliyor

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde el sanatlarına ilgi duyanlara eğitim veriyor. Etkinlik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen sanatçıları desteklemek amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda düzenleniyor.

Etkinlik ve atölyeler

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yürütülen programda katılımcılar, alanında usta isimlerden uygulamalı eğitim alıyor. Atölyelerde ebru, mozaik magnet, rölyef, ipek dokuma, kil uygulaması, ahşap baskı ve oymacılığı, sepet örücülüğü, takı, kilim dokuma ile hat sanatı gibi geleneksel el sanatları işleniyor.

Kayıt ve katılım

Her gün iki farklı el sanatları etkinliğinin gerçekleştirildiği atölyelere, Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa aracılığıyla kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar hem ilgilendikleri alanda becerilerini geliştiriyor hem de çarşıyı gezerek eserleri yakından inceleme imkânı buluyor.

Sanatçılar ne diyor

İpek dokuma sanatçısı Yasemin Büyükaşık, çarşının adının hakkını veren bir mekan olduğunu ifade ederek, "Hatay'a gelenlerin, kentin kültürüne ait el sanatı eserlerini görebildikleri bir çarşı burası. Atölye çalışmalarımız güzel ilerliyor. Her sanatçımız, kendi sanatını tanıtıyor." dedi.

Büyükaşık, atölyelerin ay sonuna kadar süreceğini belirtip, şunları ekledi: "Katılımcılara ürünler ve tarihleriyle ilgili bilgiler verdik, nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığını aktararak tecrübe etmelerini sağladık. El sanatımızı tanıtmak, insanların bu anlamda bir şeyler öğrenmelerini sağlamak çok güzel. Merak salanlar, çalışmalar bittikten sonra ayrıntılı öğrenmek isteyenler ve hatta malzeme konusunda yardımcı olunmasını isteyenler de oldu."

Yöresel kıyafetli bez bebek tasarlayan Seval Gücel, geleneksel el sanatlarını "atölye günleri" sayesinde meraklılarla buluşturduklarını anlattı. Kaligrafi ve hat sanatçısı Ali Taner Dağ ise atölyelerin kısa sürede ilgi gördüğünü kaydetti.

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesince başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde...

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesince başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde el sanatlarına ilgi duyanlara eğitim veriyor. Atölyede ebru, mozaik magnet, rölyef, ipek dokuma, kil uygulaması, ahşap baskı ve oymacılığı, sepet örücülüğü, takı, kilim dokuma ile hat sanatı gibi alanlarda çalışma yapılıyor.

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesince başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sanatçılar 'Atölye Günleri' ile El Sanatlarını Tanıtıyor
2
Uludağ'da Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi
3
Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor
4
Işıltılı Haşerat Oyunu İstanbul'da Prömiyer Yaptı
5
Elmacı Dede'nin Vatanseverliği: Askerlere Elma Götürdü
6
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?
7
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif