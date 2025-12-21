DOLAR
Hatay’da Emre Örer’den Depremzedelere 8 Bin Ücretsiz Deneme Kitapçığı

Hatay'da hayırsever Emre Örer, depremzede öğrencilere 8 bin ücretsiz deneme kitapçığı ve %35 indirim kuponu dağıtarak sınav hazırlıklarını destekledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ederken, eğitim alanında önemli bir destek Arsuz ilçesinden geldi. Köy okulları ve kent merkezindeki okullara ulaştırılan deneme kitapçıklarıyla öğrencilere sınav deneyimi sağlandı.

Örer, deneme kitapçıklarının tamamına ayrıca yüzde 35 indirim kuponu ekleyerek kaynak kitaplara erişimi sınırlı öğrencilerin de fırsatlardan yararlanmasını hedefledi.

Tüm öğrenciler aynı gün kendi sıralarında eş zamanlı olarak denemelere girerek gerçek sınav deneyimi yaşadı. Yapılan çalışma ile deprem sonrası psikolojik ve eğitsel destek sürecine katkı sunulması amaçlandı.

Emre Örer yaptığı çalışmanın amacını şu sözlerle anlattı:

"Öğrencilerimizin akademik başarısında ölçme ve değerlendirmenin büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Özellikle köy okullarında daha önce deneme sınavı tecrübesi yaşamamış öğrencilerimizi sınav kültürüyle tanıştırmak istiyoruz. Bölgeye geldiğim dört yıl öncesinden bu yana her yıl yaklaşık 7 bin 500 - 8 bin öğrencimize ücretsiz deneme sınavı ulaştırıyoruz. Yaklaşık 60-70 koli halinde gelen denemeleri tek tek ayırıyor, sayısal-sözel bölümlere göre sınıflandırıyoruz. A ve B kitapçıklarını hazırladıktan sonra okul okul tasnif ediyor ve kendi araçlarımızla bizzat teslim ediyoruz. Bu yıl 50’den fazla okula ulaştık. Kimseyi uğraştırmadan, öğrencilerimizin sıralarına kadar götürerek ulaştırıyoruz .Deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak 8. sınıf LGS adaylarıyla TYT ve YKS gruplarındaki 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamının bu imkandan yararlandı"

Çalışma, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşılması, sınav kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

