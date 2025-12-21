Hatay Depremi Sonrası Girişimcilik: Leyla Mine Akkuş Gümüşhane'de Butik Açtı

Hatay depreminin izlerini girişimcilikle siliyorlar

Asrın felaketi olarak anılan Hatay depremleri sonrası hayatı değişen 19 yaşındaki Leyla Mine Akkuş, zorluklara direndi ve eşiyle birlikte Gümüşhane'de yeni bir sayfa açtı. Genç çift, kısıtlı imkânları avantaja çevirerek girişimcilik yolunu seçti.

Depremin ardından eğitim ve yerleşim

Depremin ardından Denizli'ye giden ve daha sonra Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazanan Leyla, eğitimini sürdürmek için kentte kaldı. Eşi İsa Akkuş ise eşini yalnız bırakmamak için Denizli'deki işini bırakarak Gümüşhane'ye taşındı. İş arayışları sonuçsuz kalınca genç çift kendi işlerini kurmaya karar verdi.

Düğün altınları sermaye oldu

Kısıtlı iş imkânlarını fırsata çeviren çift, en büyük sermayelerini düğün altınları ve düğün birikimleriyle karşıladı. Ayrıca KOSGEB'den aldıkları girişimcilik desteğiyle Gümüşhane'nin tekstil ve giyim ihtiyacına yönelik bir butik işletme açtılar.

Kartondan tabelalı dükkan, mahalle desteği

Butikte kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra çeyizlik ürünler de yer alıyor. İlk etapta maliyetleri düşürmek için tabelalarını kendi elleriyle kartondan hazırlayan çiftin bu samimi çabası, çevre esnafı ve vatandaşlar tarafından takdir edildi. Kartondan tabela imajı, mahallede olumlu bir karşılık buldu.

Eğitim ve ticaret bir arada

Leyla Mine Akkuş, üniversite eğitimine devam ederken dükkanın işletmesini de üstleniyor; günün bir kısmını derslerde, bir kısmını tezgahta geçiriyor. Eşi İsa Akkuş ise tekstil sektöründeki tecrübesi sayesinde ürünleri doğrudan fabrikadan halka ulaştırarak uygun fiyat politikası izliyorlar.

İsa Akkuş, çiftin kararını şu sözlerle anlattı: “Gümüşhane’de yer açtık. Eşim okuduğu için okulunu bırakmasını istemedim, o yüzden Gümüşhane’ye taşındık. Denizli’deki hayatımı bırakıp buraya geldim. Burada yer açtık. Eşim okula gidiyor zaten, okuyor. Üniversite okuyor. Ben dükkana bakıyorum. Okul olmadığı günler yardım ediyor. Eşim Hataylı. Depremden dolayı Denizli’ye geldi. Öğretmenevinde kalıyorlardı. O sırada arkadaş ortamından tanışmış olduk. Üniversiteyi kazandı, ben de işimi bırakıp buraya geldim.”

Akademik ve toplumsal destek

Açılışta Leyla’yı yalnız bırakmayan en büyük destekçiler, hocaları ve sınıf arkadaşları oldu. Akademik kadronun genç kadının hem okuyup hem çalışmasına gösterdiği destek, Leyla için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturdu.

Genç cesareti ve erken başlangıç

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü 2. sınıf öğrencisi Leyla Mine Akkuş, yaşadıklarını ve girişimlerini şöyle özetledi: “Normalde ben zaten burada okuyordum, zaten buraya gelecektim. Eşim de beni yalnız bırakmamak adına, bana destek olmak adına Gümüşhane’ye geldi. Burası maalesef küçük bir şehir, o yüzden iş imkanı çok fazla yok. Biz de kendi işimizi kurduk. Burayı düğün altınlarımızla açtık. Kendi düğün altınlarımız ve düğün paralarımızla açtık. Kendimiz hem uygun fiyatlı yapmaya çalışıyoruz hem de kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. Eşim Denizlili olduğu için direkt fabrikadan getiriyoruz. Daha önce de tekstilde çalıştığı için oradan getirip hani toptancı aracılığı olmadan üstüne kâr daha fazla eklemeden daha uygun fiyata da burada satıyoruz.”

Leyla, genç yaşta işe başlamanın önemine vurgu yaparak ekledi: “Bir şeyler 25’imize 30’umuza geldiğimiz zaman olmuyor, gerçekten tutmuyor. O yüzden ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Burada biz bütün yaz boyunca iş baktık bulamadık. O yüzden dedik ki; madem iş bulamıyoruz, biz bir yer kuralım, bir yerden kendimizi geçindirmeye çalışalım diye düşünüp kendi işimizi kurduk.”

Kısıtlı imkânlarla yola çıkan bu genç çift, hayallerini gerçekleştirmek için en değerli birikimlerini ortaya koydu; hem eğitimlerini sürdürmeyi hem de toplumlarına uygun fiyatlı, kaliteli ürünler sunmayı hedefliyorlar.

