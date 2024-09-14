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Hatay'ın Soğuk Buğday Çorbası Gastronomi Evi'nde Tanıtıldı

UNESCO'ya bağlı Hatay Gastronomi Evi, soğuk buğday çorbasını tanıtıyor. Geleneksel lezzetler keşfedilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:07
Hatay'ın Soğuk Buğday Çorbası Gastronomi Evi'nde Tanıtıldı

Hatay Gastronomi Evi'nde Soğuk Buğday Çorbasının Tanıtımı

Hatay'da yer alan Gastronomi Evi, UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan kentin eşsiz lezzetlerini sergilemekte. Özellikle buğday çorbası, yöresel mutfağı temsil eden önemli bir tat olarak öne çıkıyor.

Mütebli Çorbası Menülerde

Kentte "mütebli" olarak adlandırılan soğuk buğday çorbası, Gastronomi Evi'nin menüsüne dahil edilerek, daha fazla kişi tarafından tanınması sağlanıyor. Bu ferahlatıcı çorba, özellikle sıcak havalarda tercih edilen sağlıklı bir alternatif olarak haftada üç gün sunulmakta.

Hedef: Yöresel Lezzetleri Yaşatmak

Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, bu lezzetin geçmişten günümüze aktarılması için çalıştıklarını belirtti. Aslan, "Buğday ve yoğurtla yapılan çorbanın tekstürü, pilav ve çorba arasında. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu lezzeti yeniden gündeme getiriyoruz," dedi.

Tarım İşçilerinin Tercihi

Şef Sevcan Aksu, soğuk buğday çorbasının tarım işçileri tarafından serinleme amacıyla tüketildiğine dikkat çekerek, köylerde de popüler olan bu geleneği yaşatmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Gelen Misafirlerin Yorumları

Soğuk buğday çorbasını ilk kez deneyen Ozan Gözübüyük, lezzeti hakkında olumlu düşüncelerini aktararak, "Bu çorba gerçekten harika!" ifadelerini kullandı.

Gastronomi Evi, bu geleneksel lezzetleri ile kente gelen ziyaretçilerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Hatay'ın gastronomik kültürü, dünya çapında dikkat çekici bir yer edinmeye devam ediyor.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay...

Hatay'da "mütebli" olarak bilinen soğuk buğday çorbası, geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı Hatay Gastronomi Evi'nin yemek listesine eklendi.

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Hatay'ın Soğuk Buğday Çorbası Gastronomi Evi'nde Tanıtıldı

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