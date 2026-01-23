Hatay'ta Karla Mücadele Aralıksız: HBB Ekipleri 7 Gün 24 Saat Sahada

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa, Yayladağı, Altınözü ve Belen başta olmak üzere karla mücadeleyi tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:39
Hatay'ta Karla Mücadele Aralıksız: HBB Ekipleri 7 Gün 24 Saat Sahada

Hatay'ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

HBB ekipleri yüksek kesimlerde yoğun mesai yapıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kentte etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için sahada yoğun mesai yürütüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının başladığı yüksek kesimlerde özellikle Hassa, Yayladağı, Altınözü ve Belen ilçelerine bağlı mahallelerde teyakkuza geçerek çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, iş makineleriyle kar küreme, buzlanmaya karşı tuzlama ve kapanan yolların açılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ulaşımın aksaması ve vatandaşların mağduriyet yaşaması engellenmeye çalışılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek acil durumlara karşı ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada aktif olarak görev yaptığını bildirdi.

Vatandaşlar, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları Alo 153 Beyaz Masa hattı üzerinden HBB'ye iletebilecek.

