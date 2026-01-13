Bursa'da Kar Başladı: Sıcaklık -2 Derece, Yüksek Kesimlerde Kar Örtüsü

Sabah saatlerinde etkisini artırdı

Bursa’da sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı -2 dereceye kadar düştü.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha da azalmasıyla birlikte yer yer kar örtüsü oluştu.

Sabah saatlerinde olumsuzluk yaşanmaması için trafik polisi ekiplerinin yol açma ve kontrol çalışmalarını artırmayı planladığı öğrenildi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği ile zincir gibi önlemleri ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

