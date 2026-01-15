Hayati İnanç: 'İnsan Kalbini Çer-Çöple Doldurmamalıdır' — Kastamonu Konferansı

Hayati İnanç, Kastamonu'daki 'Köklerden Geleceğe Aile' konferansında kalbin kutsallığı, ahlak ve ilmin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:28
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 19:53
Hayati İnanç: "İnsan Kalbini Çer-Çöple Doldurmamalıdır"

Kastamonu'da düzenlenen "Köklerden Geleceğe Aile" konferansında yazar Hayati İnanç, aile, ahlak ve manevî değerler üzerine önemli mesajlar verdi. Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programda ailelere yönelik öğütler ve uyarılar öne çıktı.

Programın açılışında ailenin önemi vurgulandı

Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ailenin çocuğun hayata ilk adımı attığı, karakterinin ve yönünün büyük ölçüde şekillendiği temel yapı olduğunu belirtti. Gümüş, çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin önemine değinerek, bu yaklaşımın hem çocukların geleceği hem de ülkenin uzun vadeli hedefleri için kritik olduğunu kaydetti.

Hayati İnanç'tan gönül, ahlak ve ilim vurgusu

Hayati İnanç, konuşmasında kalp kırmanın ve gönül yıkmanın insan hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğuna dikkat çekti: "Gönül Allah’ın evidir. Bir bakışla, bir selam vermeyerek bile gönül kırılabilir. Buna çok dikkat etmeliyiz" dedi.

İnanç, manevî değerlerin korunmasının önemini şu ifadelerle dile getirdi: "Nasıl ki Kabe’nin içine put sokulmazsa, insan da kendi kalbini çer çöple doldurmamalıdır. Para cebine konur, harcanır, kalbe konmaz. Kalp Allah’ın evidir. Bunu fark eden insan hayatı doğru şekilde yürütür."

Anne ve babaların çocuklarına bırakacağı en kıymetli mirasın ahlak olduğunu vurgulayan İnanç, "Yarın evlat yüzüne bakıp ‘baba, anne, bunu mu seçtin’ diye sorduğunda ne cevap vereceğiz? Bir anne, babadan çocuğuna ahlaktan ve güzel üsluptan başka ne kalır" sözleriyle ebeveynlere çağrıda bulundu.

İlimin ve malın farklı doğasına da dikkat çeken İnanç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mal kime kalmış, firavunlardan miras. İlim kimden kalmış, Peygamberlerden. İlim sahibinin yüzünden belli olur, etrafına huzur verir. Mal sahibi ise çoğu zaman kasvetli olur."

Konferans, ailelere yönelik bu temel mesajların paylaşılması ve toplumda ahlakî değerlerin güçlendirilmesi hedefiyle tamamlandı.

