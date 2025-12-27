Oltu’da Mevsimin İlk Karı Düştü — İlçe Merkezinde 7 cm

Oltu’da Mevsimin İlk Karı Düştü

Öğle saatlerinde başlayan yağış, ilçe merkezini beyaza bürüdü

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu Oltu ilçe merkezinde, öğle saatlerinden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte saat 14.00 sıralarında kar yağışı başladı.

Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerini sevindirdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 7 santimetre'ye ulaştı.

Vatandaşlar, yılın ilk karının bolluk ve bereket getirmesini dileyerek, "Bu kar kaynak sularına da can suyu oldu" şeklinde konuştu.

Yetkililer, hava şartlarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

