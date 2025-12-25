Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu ve Regaip Kandili Mesajı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı'ndan kutlama ve temenni

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kubba, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehrin gösterdiği eşsiz direnişin bugün hâlâ ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

"Gaziantep, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden biridir. Bu topraklar, büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklarla bizlere emanet edilmiştir" dedi.

Aynı gün idrak edilen Regaip Kandilinin manevi önemine de değinen Kubba, bu özel gecenin toplumda birlik ve dayanışmayı güçlendirmesini diledi.

"Böylesine anlamlı bir günde, hem şehrimizin kurtuluşunu kutluyor hem de Regaip Kandili’nin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kubba, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Gaziantep’in kurtuluşunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, Regaip Kandili’nin tüm İslam alemine sağlık, barış ve esenlik getirmesini temenni etti.

Gaziantep, bugün hem tarihine sahip çıkmanın onurunu hem de manevi bir gecenin huzurunu bir arada yaşayarak, geçmişten geleceğe uzanan güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koyuyor.

HAYRULLAH KUBBA