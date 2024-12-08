Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri Konya'da Coşkuyla Kutlanıyor

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Coşkusu

Konya, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü’nü birbirinden etkileyici etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Anma programları kapsamında, sema törenleri düzenleniyor ve bu yılki kutlamalar oldukça yoğun ilgi görüyor.

Mesnevi'den Tasvire Yansımalar Sergisi

Anma organizasyonları çerçevesinde, Mevlana Kültür Merkezi’nde açılan Mesnevi'den Tasvire Yansımalar Sergisi, katılımcılara Hazreti Mevlana'nın evrensel düşüncelerini sunuyor. Sergide, Mevlana'nın kaleme aldığı Mesnevi’den günümüz insanının zihnini meşgul eden konulara dair seçilmiş sözler, minyatürlü tasvir levhaları ile ziyaretçilere aktarılıyor.

Serginin amacı; Mevlana'nın Kur'an-ı Kerim ve hadislerden süzülen derin düşüncelerini, İslam sanatları aracılığıyla somut hale getirerek İslam Medeniyeti’nin görkemine katkıda bulunmaktır.

Sanat ve El Sanatları Sergisi

Fuaye alanının alt katında ise, çeşitli el sanatları örneklerinin sergilendiği bir başka alan yer almakta. Keçe, kırkyama, Rumi kıyafet, tel kırma, ney, bakır rölyef ve koza sanatı gibi eserlerin sergilendiği bu bölüm, ziyaretçiler için zengin bir içerik sunuyor.

Her iki sergiyi de gelen ziyaretçiler, 17 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak gezme imkanı bulacaklar.

Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma programları çerçevesinde sema törenlerinin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi içindeki fuaye alanında Mesnevi'den Tasvire Yansımalar Sergisi açıldı. Sergide, Hazreti Mevlana'nın kaleme aldığı Mesnevi'den seçilen günümüz insanının kafasını meşgul eden, içinde bulunduğu meselelere ışık tutacak, çözüm yolu gösterecek sözleri minyatürlü tasvir levhalar halinde gelen ziyaretçilere sunuluyor.

Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma programları çerçevesinde sema törenlerinin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi içindeki fuaye alanında Mesnevi'den Tasvire Yansımalar Sergisi açıldı. Sergide, Hazreti Mevlana'nın kaleme aldığı Mesnevi'den seçilen günümüz insanının kafasını meşgul eden, içinde bulunduğu meselelere ışık tutacak, çözüm yolu gösterecek sözleri minyatürlü tasvir levhalar halinde gelen ziyaretçilere sunuluyor.