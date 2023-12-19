Herkes pastaneden aldığınızı sanacak! Baklava yufkasından şipşak hazır çıtır börek tarifi!

Hazır yufkayla 5 dakikada hazır çıtır börek tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUFKAYLA BÖREK TARİFİ

Şipşak bir tarif arıyorsanız bu haber tam size göre! Hazır yufkayla çıtır börek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Yarım çay bardağı sıvı yağ, 400 gram orta yağlı kıyma, 2 tane soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik. Ara sosu için; 1 şişe maden suyu, 2 yumurta akı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı sıvı yağ. Üstü için; sosun içine iki tane yumurta sarısı. İlk olarak bir tavanın içine doğranan soğanlar eklenir ve üstüne sıvı yağ dökülür.





Soğanlar iyice kavrulduktan sonra üstüne kıyma eklenir ve iyice karıştırılarak kıymanın suyunu bırakması beklenir. İç harç hazır hale geldikten sonra bütün baharatlar eklenip iyice karıştırılarak soğumaya bırakılır. Daha sonra ara sosu hazırlayabilirsiniz. Derin bir kabın içine yumurtanın akı kırılır ve sıvı yağ, maden suyu, un ve nişasta eklendikten sonra iyice karıştırılır. 2 yufka üst üste koyulduktan sonra üstüne sos dökülür ve iç harç eklenir. Daha sonra bir yufka daha koyularak aynı işlem tekrarlanır. Daha sonra yufkalar sarılır ve önceden ısıtılan 190 derece fırında böreğin üstüne sosu sürülmeden dilimlenip sosu sürüldükten sonra pişirilir. İlk sıcaklık çıktıktan sonra servis yapılır.