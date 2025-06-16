Hoynat Adası, Ordu'nun Turizm Cenneti Olmaya Devam Ediyor

Hoynat Adası, Doğaseverlerin Gözdesi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Hoynat Adası, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor. "Sakin Şehir" unvanına sahip Perşembe, son dönemde turizme yönelik yapılan çalışmalarla dikkat çekiyor.

Doğa ile İç İçe Bir Deneyim

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmaları sonrasında Hoynat Adası, gelen ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Ada'nın karşısına inşa edilen seyir terası, ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü, doğaseverlerin deneyimini zenginleştiriyor.

Kuş Gözlemcilerinin İlgisi

Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Hoynat Adası, aynı zamanda kuş gözlemcileri için de cazip bir lokasyon. Çevre düzenlemeleri sonrası, her gün yüzlerce kişi adayı ziyaret ediyor.

Unutulmaz Anılar Biriktirmek İçin Ideal Mekan

Havanın ısınmasıyla birlikte Hoynat Adası, güzel manzaralar eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Aileler, oturma alanlarında vakit geçirirken, bazı ziyaretçiler ise ada karşısında bulunan dev salıncakta heyecan dolu anlar yaşıyor.

Ziyaretçilerden Olumlu Geri Dönüşler

Bir ziyaretçi olan Yakup Eymen, Hoynat Adası'nın doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktığını belirtti. Eymen, her fırsatta ailesiyle birlikte adayı ziyaret ettiğini ve burada hem yeşilin hem de mavinin bütün güzelliklerini bir arada görebildiklerini ifade etti.

Başka bir ziyaretçi Ercan Candan ise Ordu'nun turistik mekanlarının güzelliğini vurgulayarak, ilk misafirlerine Hoynat Adası'nı gezdirdiğini ve herkesin buradan güzel anılarla döndüğünü paylaştı.

Elif Naz Eymen ise benzeri mekanların gezilip görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Hoynat Adası, sunduğu doğal manzaraları ve deneyimleriyle, her ziyaretçiye unutulmaz anılar kazandırıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oluyor. "Sakin Şehir" ünvanlı ada, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgisini kazandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oluyor. "Sakin Şehir" ünvanlı ada, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgisini kazandı.