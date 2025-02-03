Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

KOSGEB Desteklerinde Yüzde 233 Artış!

Hükümet, iş sahibi olmak ya da işini geliştirmek isteyen vatandaşlar için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak son dakika düzenlemeleri yapıldı. KOSGEB, işletmelere sağladığı finansal desteklerde dikkat çekici bir artış gerçekleştirdi.

Destek Üst Limiti 10 Milyon Lira

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KOSGEB destek üst limiti, 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Bu gelişme, KOBİ'lerin maddi erişimini kolaylaştırarak daha fazla destek alabilmelerini hedefliyor.

İmalat Sanayisine Öncülük

KOSGEB'in yeni destek hamlesi, özellikle imalat sanayisi için büyük bir önem arz ediyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikler sayesinde imalat sektöründeki işletmelere öncelikli destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu adımlar, yerli üretimin artırılmasını ve dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak.

Destekler Bölgelere Göre Değişecek

Yeni düzenlemeler ile KOSGEB’in destek programlarının daha etkin hale gelmesi bekleniyor. Destek oranları ve limitleri, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara göre farklılık gösterecek. Coğrafi bölgelere göre uygulanacak kota ve kontenjan uygulamaları, işletmelerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek üzere esnek hale getirilecek.

KOSGEB Destekleri Hangi Alanlarda?

KOSGEB'in geniş kapsamlı destek programı, madencilik ve taş ocakçılığı, enerji üretimi ve dağıtımı, su temini ve atık yönetimi, inşaat, ulaştırma ve depolama, telekomünikasyon, bilişim hizmetleri, danışmanlık faaliyetleri ve idari destek hizmetleri gibi birçok sektörü kapsıyor.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Olur?

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ'lerin, öncelikle KOSGEB'in resmi internet sitesini ziyaret ederek güncel destek programları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almaları gerekiyor. Ardından, işletmelerinin durumuna en uygun destek programını belirleyerek başvuru sürecini tamamlayabiliyorlar.