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Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Ülkemizdeki yerli otomobiller, hurda araç teşviki sayesinde yüzde 10-20 daha ucuza alınabilecek. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:12
Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Hurda Araç Teşvikinin Detayları Açıklandı

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği hurda araç teşvikinin hayata geçirilmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor. TÜİK'in raporuna göre, Türkiye'deki taşıtların ortalama yaşı 14,5 yılı bulurken, bu durum eski araçların çevresel etkileri ve trafik güvenliği açısından risk taşıdığı anlamına geliyor.

Yasa tasarısı halindeki hurda teşviki ile, hem eski ve güvenilir olmayan araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor hem de yerli otomobil üretimi desteklenerek ülke ekonomisine fayda sağlanması amaçlanıyor.

Yerli Araç Alımında ÖTV ve KDV Muafiyeti

Son günlerde en çok merak edilen konu ise hurda teşvik yasasının onaylanıp onaylanmadığı. Kasım 2024'te MHP Kayseri Milletvekili İsmet Özdemir’in önerisi ile yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile 25 yıl ve üzeri yaştaki araç sahipleri, eski araçlarını teslim ettiklerinde yeni alacakları araçlarda ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanacaklar.

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Yerli Üretim Araçlarla İlgili Kurallar

Yerli otomobil alıcısı olacak vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, teşvikin sadece Türkiye'de üretilen araçlar için geçerli olduğu. Böylece yerli otomobil sektörünün canlanması amaçlanıyor. Ayrıca, ticari araçlar için de 10 yıl şartı aranacağı ifade ediliyor.

Teşvik Kapsamındaki Araç Modelleri

Hurda teşvikinden yararlanarak alınabilecek yerli üretim araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10 gibi popüler modeller yer alıyor. Ticari araç kategorisinde ise Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Fiat Fiorino, Volkswagen Transporter gibi seçenekler sunulmakta.

Sıfır Araçlarda İndirim Fırsatı

Teşvik yasası çıkması halinde, vatandaşlar sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10 indirim kazanabilecek. Örneğin, 1 milyon TL değerindeki bir araç, bu teşvikle birlikte 850.000 TL'ye kadar düşecek.

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