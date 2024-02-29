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Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

Hyundai, 2024 yılında da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hyundai, i10, i20, Bayon, Kona, Elantra modellerinde indirimli fiyatlar ve 6 ay sonra ödeme seçeneği ile araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Hyundai’nin en çok dikkat çeken indirimi ise TUCSON modelinde. Hyundai, TUCSON modelinde 220 bin TL’ye varan indirim uygulayarak, Tiggo 8 Pro modelinden daha uygun bir fiyatla satışa sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:18
Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

Hyundai Tucson Fiyatlarında Şok İndirim!

Hyundai, Güney Kore’nin en büyük otomobil markası olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda yaptığı yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Hyundai, Tucson modelinde müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında Tucson modelinde 220 bin TL’ye varan indirimler ve 6 ay sonra ödeme imkanı sağlıyor. Böylece Hyundai, Tucson modelini Tiggo 8 Pro’dan bile daha uygun fiyata satışa sunmuş oluyor.

otomobil

KREDİDE FAİZ ORANI DÜŞÜK

Hyundai, Tucson modelinde hem 2023 hem de 2024 yılında üretilen araçlar için indirim ve kredi kampanyası düzenliyor. 2023 model Tucsonlar için 156 bin TL net indirim sağlayan Hyundai, 600 bin TL’ye kadar %1,99 faiz oranı ile kredi veriyor. Bu krediyi 12 ay içinde ödeyenler ise 600 bin TL’lik kredi limitinden faydalanabiliyor.

2024 model Tucsonlar için ise 95 bin TL indirim ve 6 ay sonra ödeme seçeneği sunuluyor. Bu model için kredi faiz oranı ise %3,79 olarak belirleniyor.

TUCSON MODELLERİNİN FİYATLARI

Hyundai, Tucson modelinin farklı versiyonları için farklı fiyatlar belirliyor. 2023 model Tucsonların fiyat listesi şöyle:

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT: 1.730.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 2.003.875 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT: 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.870.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT: 1.914.575 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik : 2.266.076 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev Hibrit Otomatik:2.285.074 TL

2024 model Tucsonların fiyat listesi ise şöyle:

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT: 1.660.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT: 1.750.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 2.180.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT: 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.910.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT: 2.040.000 TL

KAMPANYA NE ZAMAN BİTİYOR?

Hyundai, Tucson modelindeki bu avantajlı kampanyayı 1 Şubat 2024 tarihinde başlattı ve 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler Hyundai’nin resmi internet sitesinden detaylı bilgi alabilirler.

otomobil

Hyundai Tucson kaç para? Hyundai Tucson’un fiyatı modeline, motoruna ve donanımına göre değişiyor. 2023 model Tucsonlar 1.730.000 TL ile 2.285.074 TL arasında, 2024 model Tucsonlar ise 1.660.000 TL ile 2.040.000 TL arasında satılıyor.

Hyundai Tucson indirim kampanyası ne zaman bitiyor? Hyundai Tucson indirim kampanyası 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli. Kampanya kapsamında Tucson modelinde 220 bin TL’ye varan indirimler ve 6 ay sonra ödeme seçenekleri sunuluyor.

Hyundai Tucson hangi ülkenin markası? Hyundai, Güney Kore’nin en büyük otomobil markasıdır. Hyundai, 1967 yılında kurulmuş ve 2000 yılında Kia Motors ile birleşmiştir. Hyundai, dünyanın en büyük beşinci otomobil üreticisidir.

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