İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı! KPSS'den 60 puan alana gün doğdu

İçişleri Bakanlığı Personel Alım Şartları

- Başvuru yapacak adayların lisans, üniversite veya lise diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunludur. Üniversite mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 gibi KPSS puanının en az 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

- Adaylar, öncelik sırasına göre boş kontenjan sayısının en fazla 4 katı adaylar arasından değerlendirilecektir.

- Başvurular e-Devlet Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Postayla veya şahsen gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.

- Adaylar en fazla 3 seçenek tercih edebilir.

Başvuru Süreci:

* 1.608 kişinin alımına ilişkin sözlü sınav belgeleri 22-26 Nisan tarihleri ​​arasında elektronik devlet aracılığıyla iletilecek.

* Başvuru yaparken belirtilmiş olan şartları taşımanız ve KPSS şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir.

* Adaylar öncelik sırasına göre en fazla 3 seçeneği tercih edebilir.





* Başvurular 27 Mayıs – 11 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında toplam 12 komite tarafından değerlendirilecek ve sınavlar gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev yapacak personelden, çağrı merkezi hizmetleri daire başkanlığına bağlı üniversite mezunlarından istihdam edilecek 112 acil çağrı merkezinde 450 çağrı cevaplama personeli iki yıl süreyle görev yapacak.





Başvuru sahiplerinin belirtilen kayıt koşullarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları önemlidir. Kayıt sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması için detayları dikkatli bir şekilde takip etmeniz faydalı olacaktır.





İçişleri Bakanlığı'na personel alımı başvuruları için 'https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu' adresini kullanabilirsiniz.

İlnaın detaylarına ise https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/Merkez/Haberler/2024/01-02-03/Sozlesmeli-Personel-Alimi-2024.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.