İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Trabzon'da 2022 Model FIAT Marka Araç İcradan Satışa Çıkarıldı

Trabzon Of İcra Dairesi, borçluya ait 2022 model FIAT marka bir aracın icra yoluyla satışa çıkarıldığını duyurdu. Araç, 825.000 TL muhammen bedelle satışa sunulacak. İcra yoluyla satışa çıkarılan bu araç, 10AIZ833 plakalı olup, 356 tipli ve gelişmiş özelliklere sahip bir taşıt olarak dikkat çekiyor. Araçla ilgilenenler, ihaleye katılmak için belirtilen tarihlerde gerekli adımları takip edebilirler.

İCRA YOLUYLA SATILIK FIAT MARKA ARACIN ÖZELLİKLERİ

Satışa çıkarılan FIAT marka araç, 2022 model olup, icra dosyasına göre belirlenen motor numarası 463452667181739 olarak belirtilmiştir. Bu araç, 356 tipli bir modeldir ve motor gücü, yakıt verimliliği gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Muhammen bedeli 825.000 TL olarak belirlenen bu taşıt, icradan satışa çıkmış olup, piyasa değerine göre uygun fiyatla satılabilir.

Aracın ayrıntılı görsellerine ve detaylı bilgilere, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/85 TLMT sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Potansiyel alıcılar, bu platform üzerinden artırmaya ilişkin şartları ve diğer önemli detayları inceleyebilirler.

İHALE TARİHLERİ VE SATIŞ BİLGİLERİ

İcradan satılacak olan aracın ihalesi, iki ayrı tarihte gerçekleştirilecektir. Birinci artırma, 3 Ekim 2024 tarihinde saat 10:12'de başlayacak ve 10 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecektir. Eğer bu süreçte satış gerçekleşmezse, ikinci artırma tarihi ise 6 Kasım 2024'te başlayacak ve 13 Kasım 2024 saat 10:12'ye kadar devam edecektir.

İlgilenen kişiler, belirtilen tarihlerde ihaleye katılarak aracı satın almak için teklif verebilirler. İhale süreçleri elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sayede alıcılar, işlemlerini kolayca yapabilecek ve aracın satışını takip edebilecekler.

MUHAMMEN BEDEL VE ARACIN PİYASA DEĞERİ

İcra dairesi tarafından belirlenen muhammen bedel 825.000 TL olup, bu bedel aracın piyasa değerine yakın bir fiyattır. 2022 model FIAT marka bir araç, özellikleri ve piyasadaki değeri göz önünde bulundurulduğunda, bu satış fiyatı alıcılar için uygun bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Aracın 2022 model olması, piyasadaki FIAT araçlarının son modellerinden biri olduğu anlamına gelir. Yeni model araçların genellikle daha yüksek fiyatlara satıldığı göz önüne alındığında, icra yoluyla satılan bu araç, alıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

ARACI SATIN ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

İcradan satışa çıkarılan araçlara ilgi duyan kişilerin, satış öncesinde bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. İlk olarak, ihaleye katılmak isteyenler esatis.uyap.gov.tr üzerinden ihaleye ilişkin tüm şartları öğrenebilir ve ihaleye katılabilmek için gerekli belgeleri hazırlayabilirler.

İhaleye katılacak kişilerin, belirlenen muhammen bedelin %20’si kadar teminat yatırması gerekmektedir. Bu teminat yatırıldıktan sonra kişiler ihaleye teklif verebileceklerdir. Ayrıca ihaleye katılacak kişiler, ihale öncesinde aracın durumu hakkında bilgi almak için icra dairesi ile iletişime geçebilirler. Aracın durumu, motor gücü, kilometresi ve diğer teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, ihaleye katılanların daha bilinçli bir karar vermesini sağlayacaktır.

OF İCRA DAİRESİ TARAFINDAN YÖNETİLEN SATIŞ

Aracın icradan satış işlemi, Trabzon’da bulunan Of İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. İcra dairesi, ihale süreçlerini yasal prosedürler çerçevesinde yürütmekte olup, alıcılar için şeffaf bir satış süreci sunmaktadır.

Bu araç satışına ilişkin ilan, icra dairesi tarafından ILN02085525 ilan numarasıyla duyurulmuş olup, ayrıntılı bilgilere ulaşmak için esatis.uyap.gov.tr adresine başvurulabilir. İlgili dosya numarası 2024/85 TLMT olup, alıcılar bu numara ile satışa ilişkin detaylara erişebilirler.

İCRADAN SATILIK ARAÇLAR ALICILAR İÇİN FIRSAT SUNUYOR

İcra yoluyla satışa çıkarılan araçlar, genellikle piyasa fiyatlarına göre daha uygun fiyatlarla satılabilmektedir. Bu nedenle, Trabzon’da icradan satılacak olan 2022 model FIAT marka araç, alıcılar için cazip bir fırsat olabilir. 825.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan bu araç, özellikle uygun fiyatla araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.

İlgilenenler, belirtilen ihale tarihlerinde teklif vererek bu fırsatı değerlendirebilirler. Aracın satışına ilişkin tüm ayrıntılar ve ihale şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.