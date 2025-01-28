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İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim Sergisi İstanbul'da Açıldı

İGA'nın 'Yüzleri: Bastığım Yerdeyim' sergisi, farklı kültürlerden 100 misafirin portreleriyle sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:16
İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim Sergisi İstanbul'da Açıldı

İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim Sergisi İstanbul'da Açıldı

İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı ve dünyanın dört bir yanından gelen kültürleri sergileyen "İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim" fotoğraf sergisi, İGA ART Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sergi, İGA İstanbul Havalimanı'nın, küresel aktarma merkezi olmasının ötesinde, 321 noktaya düzenlediği uçuşlarla sunduğu çok kültürlülüğe dikkat çekiyor. Bu çerçevede, dünyanın dört bir yanından gelen 100 yolcunun portreleri sergide yer alıyor.

İGA ART Galeri'den yapılan açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, kültür ve sanata önemli bir yer ayırdıklarını belirterek, "Yoğun yolcu trafiğimiz nedeniyle gelen misafirlerimizin farklı kültürel geçmişlerine özel hizmetler sunarak memnuniyetlerini ön planda tutmayı hedefliyoruz. Sanat, misafirlerimizle ilişkimizi estetik ve duygusal bir boyuta taşıyor," dedi.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Gülveli Kaya'nın üstlendiği bu etkileyici sergi, 30 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

İGA İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresinin yer aldığı...

İGA İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresinin yer aldığı "İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim" sergisi, İGA ART Galeri'de açıldı.

İGA İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresinin yer aldığı...

İGA İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresinin yer aldığı "İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim" sergisi, İGA ART Galeri'de açıldı.

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