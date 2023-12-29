İki salatalığı birbirine sürtünce bakın ne oluyor! Uçlarını kesip deneyince inanamayacaksınız
Salatalık sağlık deposu olurken yüksek oranda su içermektedir. İkiye bölüp birbirine sürttüğünüzde salatalıklarda köpük çıktığını göreceksiniz. İşte o ayrıntıyı belkide ilk defa duyacaksınız...
salatalık kullanım açısı olarak zengin bir besinken adeta mineral ve vitamin açısından zengindir. Salatalık diyet listelerinin olmazsa olmazı olarak görülüyor. Kütür kütür tüketenler ve iç ferahlatan salatalık cilt bakımlarında da ayrıca kullanılır.
SALATALIK KÖPÜĞÜ
salatalığı ikiye bölüp birleştirip sürttüğünüzde çıkan beyaz köpük içerisinde yer alan madde cilt lekeleri için en etkili kozmetik ürünlerinde yer almaktadır. Fitokozmetik ürünler, cildin ihtiyaçlarını doğadan karşılama ilkesi üzerinden güçlerini bitkiden toplarlar.