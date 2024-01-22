İki yaşlı adam resmi arasındaki farkları 7 saniyede bulanların Eintein'a yakın! Henüz bulan çıkmadı: Şimdi zekanı test et

Fark bulma oyunları, size çok benzer iki görüntüyü yan yana sunan eğlenceli bir bulmaca oyunudur. İki resim arasındaki farklar dikkatlice incelenerek bulunmalıdır. Farklılıklar, şekillerdeki küçük değişiklikleri, kaybolan nesne lekelerini ve hatta eklenen öğeleri içerebilir. Bazı farklılıklar kolayca fark edilebilirken, diğerleri en usta bulmaca severleri bile zorlayabilir. Fark bulma oyunları yapmanın görsel hafızayı ve dikkati geliştirdiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

RESİMLER ARASINDAKİ FARKLARI BULABİLİR MİSİN?

Aşağıdaki resim, bir bankta oturan yaşlı bir kadını görebileceğiniz birbirinin aynı iki resmi göstermektedir. Kadın mutlu görünüyor ve gülümsüyor. İki resim neredeyse aynı olsa da aralarında 3 fark var. Hepsini 7 saniye içinde bulabilir misin?





İki resme çok dikkatli bakın ve aralarındaki farkları göreceksiniz. Senin zamanın şimdi başlıyor. Bol şans!

GİZLİ FARKLARI BULABİLİR MİSİN?

Bir fark bulma oyununu başarıyla tamamlamak, hafızanızı ve görsel algınızı geliştirmenize ve ayrıca odaklanma becerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Şimdiye kadar herhangi bir fark fark ettiniz mi?

İŞTE İKİ RESİM ARASINDAKİ FARKLAR

Süre doldu. Yaşlı kadının resmindeki tüm farklılıkları 7 saniye içinde fark edebildiniz mi? Verilen sürede iki resim arasındaki farkları tespit edebilenleri tebrik ederiz. Farkları belirleyemediyseniz, endişelenmeyin çünkü size bu fark bulma bulmacasının çözümünü vermek üzereyiz.





