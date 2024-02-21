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İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta ikizler ve yükselen ikizler burçları için zorlu geçecek. Kariyer, aile ve para konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak hayallerinizi gerçekleştirmek için de fırsatlar bulabilirsiniz. Dikkatli ve sabırlı olun.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:20
İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler ve Yükselen İkizler Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları, bu hafta sizin için pek keyifli geçmeyecek gibi görünüyor. Bu yüzden size durumu olduğu gibi aktarıyorum. Şöyle ki, Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda, 10. evinizde ilerliyor. Bu da kariyer, toplumsal statü, çalışma hayatı, mücadele, eşin ailesi ve kişiliğinizle ilgili konuları gündeme getiriyor. Satürn, bu alanlarda sorumluluk almanızı ve kendinizi göstermenizi gerektiriyor. Ancak Merkür ve Güneş'in kavuşumu, işlerin istediğiniz gibi yürümediğini, üstlerinizden engeller geldiğini, hayallerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Bu da sizi kaygılandırıyor ve stresli hissettiriyor. Eşinizin veya partnerinizin ailesinde sağlık sorunları da yaşanabilir, umarım böyle bir durumla karşılaşmazsınız. Bu haftanın genel enerjisi bu şekilde.

Hayallerinizi Gerçekleştirmek İçin Fırsatlar Var

Bunun yanında, Venüs ve Mars 9. evinizde birlikte hareket ediyor. Bu da işle ilgili kaygılarınızın dışında, hayallerinize ulaşmak için fırsatlar yakalayabileceğinizi gösteriyor. Belki yurtdışı seyahatleri, yeni bir girişim, sosyal medya faaliyetleri, yeni bir eğitim, hukuki meseleler gibi konularda adımlar atabilirsiniz. Kendinizi ve vizyonunuzu genişletecek girişimlerde bulunma enerjisinde olacaksınız.

Dikkatli Olmanız Gereken Günler

26'sı Pazartesi günü Mars ve Jüpiter arasında zorlu bir açı var. Bu da kontrol dışı finansal harcamalar, krizler, hukuki sorunlar gibi durumlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. 31'i Cuma günü de iş ve sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanız gerekiyor. 1, 2, 3 Mart tarihlerinde de parasal konularda kontrolsüz davranmamaya çalışın. Bu hafta çok tatlı veya çok anlamlı bir enerji yok. Bu yüzden son dakika golleri yememek için tedbirli olun. Zihinsel olarak kaygılanacağınız bir hafta olabilir. O yüzden elimizdeki işleri tamamlamaya, finansal anlamda esnek olmaya, insan ilişkilerini zorlamamaya ve olan biteni gözlemlemeye çalışın. İkizler ve yükselen ikizler burçları, bu hafta için size çok iç açıcı şeyler söyleyemiyorum, ama her şeyin geçici olduğunu unutmayın.

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