Bist 100
9.221,42 0%
DOLAR
31,19 0,13%
EURO
33,76 -0,15%
ALTIN
2.023,19 0,02%

İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta ikizler burçları için balık burcunun etkisi altındasınız. İş, sağlık, seyahat ve aşk hayatınızda dağınıklık, kararsızlık, kavga ve aldatma riskleri var. Acele etmeyin, dikkatli olun. 10 Mart'tan sonra yeni bir dönem başlıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlar yakalayacaksınız. Son bir sabır haftası.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:15
İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler ve Yükselen İkizler Burçları Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Bu hafta ikizler ve yükselen ikizler burçları için gökyüzünde balık burcunda yoğun bir etki söz konusu. Güneş, Merkür, Satürn, Neptün ve Hacı gezegenleri balık burcunda bulunuyor. Bu da sizin değişken enerjinize uyum sağlayabileceğiniz, ancak aynı zamanda dağınıklığa ve karışıklığa da meyilli olduğunuz bir hafta anlamına geliyor.

İş ve Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bu hafta çok fazla seçenekle karşılaşabilirsiniz. Farklı alanlarda farklı fırsatlar yakalayabilir, birden fazla iş görüşmesine katılabilirsiniz. Ancak bu durum sizin için hem avantajlı hem de dezavantajlı olabilir. Avantajlı olabilir, çünkü çözüm odaklı ve esnek bir yapınız var. Dezavantajlı olabilir, çünkü her şeye el atıp hiçbirini tamamlayamayabilir, kararsızlık yaşayabilir, yöneticilerinizle veya iş arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bu hafta iş konusunda aceleci ve ısrarcı olmamaya, kendinizi garanti altına almadan veya %100 emin olmadan el sıkışmamaya, sırlarınızı paylaşmamaya, yalanlara ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya çalışın. Daha sonra daha net adımlar atabilirsiniz.

Sağlık ve Seyahat

Sağlık ve seyahat konularında da bu hafta dikkatli olmanız gerekiyor. Gökyüzünde Mars ve Uranüs arasında zorlu bir açı var. Bu da yolda, trafikte, araba ve uçak yolculuklarında kazalara, gerginliklere, aksiliklere açık olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca hukuki problemler, kavga ve gürültüler de yaşanabilir. Bu nedenle bu hafta özellikle 7 ile 10 Mart arasındaki süreçte sağlığınıza ve güvenliğinize özen gösterin. Eğer uluslararası bir işiniz, ticaretiniz veya vize başvurunuz varsa, bunlarla ilgili de zorluklar çıkabilir. Bu hafta özellikle yeni bir girişimde bulunmaktan kaçının, haftayı akışına bırakın.

Aşk ve İlişkiler

Aşk ve ilişkiler hayatınızda da bu hafta duygu durumunuzda dalgalanmalar olabilir. Balık burcundaki gezegenler sizin hayal gücünüzü ve romantizminizi artırabilir, ancak aynı zamanda melankolik, karmaşık ve dağınık hissetmenize de neden olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar, aldatmalar olabilir. Eğer yalnızsanız, yeni biriyle tanışabilir, ancak bu kişiyle ilgili gerçekleri göremeyebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden bu hafta aşk konusunda da acele etmeyin, ısrar etmeyin, gerçekçi olmaya çalışın.

10 Mart günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu da sizin için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Aklınız daha berrak, hedefleriniz daha net olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sosyal çevrenizden destek alabileceksiniz. Aynı zamanda kariyerinizle ilgili de yeni hedefler, planlar, süreçler belirleyebileceksiniz. Güzel bir akış sizi bekliyor. 10 Mart sonrasında daha rahat edeceksiniz, sevgili ikizler burçları. Bu yüzden son bir sabır haftası diyelim.

İLGİLİ HABERLER

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

Boğa burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Boğa burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı
2
Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! Başvurular bugün açıldı: İşte yüksek maaşlı ilanlar
3
Tükenmez kalem lekesini çıkarmanın kolay yolu! Deterjanlarla saatlerce uğraşmanıza gerek kalmayacak
4
Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor
5
Sağlık Bakanlığı, KPSS'siz sınavsız 8 bin işçi alımı yapıyor! Bakan az önce duyurdu: Elektrikçi, boyacı, temizlikçi, güvenlik...
6
Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
7
KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı

31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yastık altında bu altından biriktiren zengin oldu! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Resimde gizlenmiş uyuyan köpeği dünya insanların %5'i 29 saniyede bulabildi! Şimdi kendinizi test edin

Boğa burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

40’lı havlu kağıt 159 TL’ye kadar düşüyor! Hakmar 23 - 29 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Tesla’nın yeni nesil Roadster’ı rakiplerine meydan okuyor: Ferrari ve Bugatti’yi geride bırakan elektrikli canavar

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!