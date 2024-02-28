İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler ve Yükselen İkizler Burçları Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Bu hafta ikizler ve yükselen ikizler burçları için gökyüzünde balık burcunda yoğun bir etki söz konusu. Güneş, Merkür, Satürn, Neptün ve Hacı gezegenleri balık burcunda bulunuyor. Bu da sizin değişken enerjinize uyum sağlayabileceğiniz, ancak aynı zamanda dağınıklığa ve karışıklığa da meyilli olduğunuz bir hafta anlamına geliyor.

İş ve Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bu hafta çok fazla seçenekle karşılaşabilirsiniz. Farklı alanlarda farklı fırsatlar yakalayabilir, birden fazla iş görüşmesine katılabilirsiniz. Ancak bu durum sizin için hem avantajlı hem de dezavantajlı olabilir. Avantajlı olabilir, çünkü çözüm odaklı ve esnek bir yapınız var. Dezavantajlı olabilir, çünkü her şeye el atıp hiçbirini tamamlayamayabilir, kararsızlık yaşayabilir, yöneticilerinizle veya iş arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bu hafta iş konusunda aceleci ve ısrarcı olmamaya, kendinizi garanti altına almadan veya %100 emin olmadan el sıkışmamaya, sırlarınızı paylaşmamaya, yalanlara ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya çalışın. Daha sonra daha net adımlar atabilirsiniz.

Sağlık ve Seyahat

Sağlık ve seyahat konularında da bu hafta dikkatli olmanız gerekiyor. Gökyüzünde Mars ve Uranüs arasında zorlu bir açı var. Bu da yolda, trafikte, araba ve uçak yolculuklarında kazalara, gerginliklere, aksiliklere açık olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca hukuki problemler, kavga ve gürültüler de yaşanabilir. Bu nedenle bu hafta özellikle 7 ile 10 Mart arasındaki süreçte sağlığınıza ve güvenliğinize özen gösterin. Eğer uluslararası bir işiniz, ticaretiniz veya vize başvurunuz varsa, bunlarla ilgili de zorluklar çıkabilir. Bu hafta özellikle yeni bir girişimde bulunmaktan kaçının, haftayı akışına bırakın.

Aşk ve İlişkiler

Aşk ve ilişkiler hayatınızda da bu hafta duygu durumunuzda dalgalanmalar olabilir. Balık burcundaki gezegenler sizin hayal gücünüzü ve romantizminizi artırabilir, ancak aynı zamanda melankolik, karmaşık ve dağınık hissetmenize de neden olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar, aldatmalar olabilir. Eğer yalnızsanız, yeni biriyle tanışabilir, ancak bu kişiyle ilgili gerçekleri göremeyebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden bu hafta aşk konusunda da acele etmeyin, ısrar etmeyin, gerçekçi olmaya çalışın.

10 Mart günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu da sizin için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Aklınız daha berrak, hedefleriniz daha net olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sosyal çevrenizden destek alabileceksiniz. Aynı zamanda kariyerinizle ilgili de yeni hedefler, planlar, süreçler belirleyebileceksiniz. Güzel bir akış sizi bekliyor. 10 Mart sonrasında daha rahat edeceksiniz, sevgili ikizler burçları. Bu yüzden son bir sabır haftası diyelim.