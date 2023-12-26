İkizler, Yay, Yengeç, Başak burçlarına özellikle duyuruldu! 2024 yılında bakın başınıza neler gelecek

KOÇ: KİMBERLEY, AVUSTRALYA





Koç kalabalıkta takılmayı seven bir tip değildir. Henüz turistler tarafından ziyaret edilmemiş bir destinasyonun sizi memnun etme olasılığı daha yüksektir. Daha sonra 'dünyanın son vahşi sınırı' şeklinde tanımlanan Avustralya'nın kuzeybatı kıyısına ziyarette bulunma fırsatını yakalayın. Avustralya'nın engebeli kıyı şeritleri ve su yolları Kimberley Nehri, Nisan ayından itibaren ilk kez yolcu gemileri tarafından ziyaret edilecek. Antik Aborijin kaya sanatını ve yükselen uçurumları keşfetmek için gemiye binin ve karaya çıkın ya da Aborijin Kültür Keşif Gezileri'nin çok günlük yeni güzergahına katılın.

BOĞA: KOBE, JAPONYA





Herkes sizin bir yemek meraklısı olduğunuzu düşünüyor, ancak mutlaka takdir etmedikleri şey, mutlaka yenilebilir olmayan, iyi derecede yapılmış yiyeceklere karşı tutkulu olmanızdır. Aslında seyahat ederken çoğu zaman düşünceli kentsel tasarıma, harika mimariye sahip şehirleri hatırlıyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı sığır etinden çok daha fazlasıyla ünlü bir şehir olan Japonya'nın Kobe şehrini ziyaret etmeyi sevebilirsiniz. Aynı zamanda yeni eklektik yaratıcı merkezler, modaya uygun oteller ve el yapımı Fransız parfüm ve cilt bakımı markası olan Officine Universelle Buly'nin ilginç mağazalarıyla çağdaş tasarımın gelişen bir şehridir. 2024'ün başları itibariyle Kobe Liman Kulesi'nin panoramik alanda gözlem güvertesinden hem şehri hem de çevredeki okyanusu ve dağları görebileceksiniz. Ayrıca bir müze ve 360 ​​derece dönen bir kafe bar da bulunmaktadır. Spa'da bir gün geçirmeyi sevdiğinizi biliyoruz, dolayısıyla bölgedeki birçok spa hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz.

İKİZLER: MADAGASKAR





Merakınız ve konuşma becerileriniz, sosyal çevreleriniz ve ilgi alanlarınız arasında size büyük bir özgürlük verir. Bu nedenle, seyahat destinasyonları söz konusu olduğunda insanlar genellikle uzak yerlere bakıyor. İyi haber şu ki, gezginler için oldukça zor bir destinasyon olan Madagaskar, 2024 yılına kadar daha erişilebilir hale gelecek. Zengin biyoçeşitliliğiyle bilinen bu bölgenin çeşitlilik sevginize hitap edeceği kesindir. Madagaskar'ın uzak bölgelerini birbirine bağlayan yepyeni uçuşlar ve gemi rotaları sayesinde, dünyanın dördüncü sırasındaki büyük adası erişilebilir hale gelirken tercih ettiğiniz seyahat şekline daha uygun hale gelebilir. Baobab ağaçlarıyla çevrili bir çadırda rahatlayın, lemurlarla arkadaş olun, kambur balinaların arasında kano yapın ya da lüks bir villada stres atarken sahilde uçurtma sörfü yapın.

YENGEÇ: KIZILDENİZ, SUUDİ ARABİSTAN





Günün sonunda gerçek anlamda ihtiyacınız olan tek şey iyi yemekler, iyi arkadaşlıklar, yakınınızda su ve güvenlik duygusudur. Koordineli ve sürdürülebilir turizm gelişiminin bir parçası olarak önümüzdeki yıl Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'inde bir dizi otelin açılmasının planlandığını bilmek ilginizi çekebilir. Bu, el değmemiş çölleri ve korunan mercan resifleriyle bilinen bölge için hoş bir haber olabilir. Bölgedeki 90 adadan sadece 22'si kalkınmaya ayrılmış ve dokuzu doğa rezervi olarak koruma altına alınmıştır. Turistlere açık tesisler yüzde 100 yenilenebilir olan enerjiyle çalışacak. Güneş panelleri, dünyanın ilk karbonsuz 5G ağı, yerel kaynak kullanımları, akıllı atık yönetimleri, elektrikli araçlar ile hidrojenle çalışan deniz uçaklarının bir parçasının mevcut olacağı söylenmektedir.

ASLAN: AKRA, GANA





Sessiz, dinlendirici tatilleri herkesten daha çok seviyorsunuz ama asıl tutkunuz hareketli gece hayatı. 2024'te görkemli ve canlı bir parti için Afrofuturist Müzik Festivali'nin (eski adıyla Afrochella) ve canlı yemek ortamının evi olan Accra, Gana'ya gidin. Akra, Pan-Afrikan kültüründe hızla bir rönesans merkezi haline geliyor. Müzik festivalini kaçırsanız bile, yine de birçok eğlenceli arkadaşa sahip olacaksınız. Seyahat programınıza pekçok lginç pop-up restoranları, müze ve gece kulübü de dahildir. Gelecek yıl oraya gitmek istememin başka birçok nedeni var. Buna, yerel DJ'lerin müzikleri eşliğinde pop-up'lara ve yerel kaynaklı malzemelerle hazırlanan çok çeşitli akşam yemeklerine ev sahipliği yapan Gana Yemek Hareketi'nin Link Up Kitchen'ın Mayıs ayındaki açılışı da dahildir. Ayrıca yeni Hilton Accra Cantonments'ta konaklayan ilk konuklardan biri de olabilirsiniz.

BAŞAK: QUEBEC, KANADA





Düzenli olarak modern dünyadan uzaklaşıp doğal bir cennette sinir sisteminizi tekrar engeleme fırsatınız varsa en çok büyüyeceksiniz. Bu yıl doğa sizi çağırdığında Quebec'e bakın. Montreal'in neden turist çektiği belli ama eyaletin kuzey ucunda kendinizi uygarlıktan kilometrelerce uzakta hissedebilirsiniz (iyi anlamda). Misk öküzlerinden daha fazlasıyla etkileşim kurmak istiyorsanız aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yerel kültürel etkinliklere de katılabilirsiniz. Bir Inuit rehberiyle kutup ayılarını tespit edin, Wolastoqiq Wasipekuk First Nation ile beyaz balinaları görün ve bir mohawk ile rahatlayın. Bira fabrikası işletiyorum. Çağdaş Yerli Sanat Bienali'nin Mayıs-Haziran 2024 tarihlerinin arasında Montreal'de gerçekleştirileceği biliniyor.

TERAZİ: GÜNEY ADASI, YENİ ZELANDA





2024 dünya seyahatleri için heyecan verici bir yıl olacak, bu nedenle bagajınızda biraz yer açmaya hazır olun. 25 Mayıs'ta Jüpiter'in ikizler burcuna girmesiyle dünyayı görmek, ufkunuzu daha fazla genişletmek ve aynı zamanda bir yıl süren bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu en iyi şekilde entelektüel merakı teşvik eden ve çeşitlilik ve çeşitlilik arzusunu teşvik eden bir yerde yapılır (örneğin Güney Adası, Yeni Zelanda). Güney Adası, muhteşem manzaralar sunan tropik yağmur ormanları ve ayrıca karla kaplı dağ zirveleri ile doludur. Kendinizi bir gezgin olarak görüyorsanız, 11. yüzyıl Yeni Zelanda'sına bakın. Tuatapere Hump Ridge'deki 38 kilometrelik parkur Ekim ayında açılacak ve Büyük Yürüyüş haline gelecek. Ek olarak, Ngāi Tahu halkı tarafından sizlere sunulan Māori tarihine adanmış olan dört yeni sürükleyici nitelikte ziyaretçi merkeziyle Yüzüklerin Efendisi'nin arkasında olan görsel efekt stüdyosu Wetter Workshop'un 2024 yılında aşamalı olarak açılması planlanıyor.

AKREP: GUATEMALA





Elbette iyi bir polisiye hikâyeyi seviyorum ama seyahat ederken beni gerçekten büyüleyen şey tarihle dolu yerler, tercihen zengin ve leziz mutfak geleneklerine sahip yerler. 2024'te Guatemala'ya seyahat etmekle ilgileniyor musunuz? Antik Maya harabelerinden yeni ortaya çıkan modern sanat, kültür ve daha fazlasına kadar Guatemala'yı daha fazla erişilebilir hale getirmek için gelecek yıl yeni uçuşlar ve gemi gezileri geliyor. Şimdi bir topluluk alanını deneyimlemek için mükemmel bir zaman olabilir. Örneğin, Antigua'daki eni MUNAG'ı (Guatemala Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi) artık açık olan Guatemala Şehri'nde ilginç sanat alanlarıyla restoranlar var. Antigua'daysanız geceyi, açık havada kahve ve aynı zamanda şarap barı bulunan Arts and Crafts tekstil butiğinin yanındaki iki yatak odalı bir kır evinde de geçirebilirsiniz (önümüzdeki sonbaharda Luna Zorro'dan gelecek).

YAY: MOĞALİSTAN





Nefes kesen manzaralar adrenalin dolu gezginleri giderek daha fazla cezbederken (sizin dahil olmadığınızı söylemiyoruz), Moğolistan'daki yeni lüks konaklama birimleri, sürükleyici kültürel deneyimler sunuyor ve Vizesiz seyahatin genişletilmesi de dahil olmak üzere turizm endüstrimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan uçuşların 2024 yılında başlaması planlanıyor. Seçim yapmakta zorlanabilirisniz. At yarışı, güreş, okçuluk merkezli geleneksel Moğol etkinliği olan Naadam Festivali'ni düzenleyen aynı şirket, gelecek yıl da yalnızca kadınlara özel üç günlük bir okçuluk eğitimi tatili planlıyor. Ölçeği dijital etkinlikleri içerecek şekilde genişletin.

OĞLAK: SRİ LANKA





Muhtemelen burcunuzun beygiri şeklinde görülmekten bıktınız, fakat muhtemelen karşı koyamayacağınız şey, derin rahatlama ve stres atma arzunuzdur. Seyahat etmek, iç ve dış dünyanızı uyumlu hale getirmek ve etrafınızda olan çeşitli streslerden kurtulmak için bir fırsattır. Muhtemelen dinlendirici bir tatil arıyorsunuz. Yani Sri Lanka 2024'te sizin için mükemmel bir yer olabilir. Sri Lanka şu anda sağlıklı yaşam patlaması yaşıyor ve eğer yoga ve Reiki'den sıkıldıysanız, hedef edebiyatı da geri dönüyor. Festival, birçok şefin yer aldığı yeni bir mutfak etkinliği olup çay tarlaları, tarlalar, tapınaklar, köyler ve yayla ormanları boyunca uzanan 200 kilometrelik yürüyüş rotalarına sahiptir.

KOVA: SANTA FE, NEW MEXİCO





Hayır, yakın gelecekte aşırı kalabalık ve abartılmış turistik yerlere kısayolları kullanmayacaksınız. Evet, hala sanatsal ve modaya uygun gezileri seviyorsunuz. Muhtemelen doğası gereği biraz daha niş bir yolculuk olacak. New Mexico'daki Santa Fe'yi hiç düşündünüz mü? Karşı kültürü ve gelişen sanat ortamı için puan toplayın, Santa Fe 2024'te sizi büyüleyecek. Şu anda Zozobra alevlenmesinin 100. yıldönümü. Bu sadece bir yıldönümü değil (Yani Burning Man ortaya çıkmadan çok önce heykelleri yakıyorlardı), gelecek yıl birçok yeni geleneğin temellerini atacak: İlk Santa Fe Yerli Moda Haftası 5 Mayıs'ta düzenlenecek. Ağustos'ta başlayacak olan Contemporary Native Art Fair'e katılıyor. On yılı aşkın süredir şehrin ilk büyük yeni müzesi olan Vladem Contemporary'nin de harika bir programı var. Geçmişi geleceğe bağlayan bir konaklamada 30 yıllık Anasazi Rosewood Inn'da ya da 135 yıllık Turquoise Bear Inn'de konaklayın.

BALIK: FRANSIZ POLİNEZYASI





Mükemmel tatil tarifi: mutluluk, heyecan fırsatları ve geniş su kütlelerine kolay erişimler. Fransız Polinezyası'nın 118 adası, yenilenebilir ve sürdürülebilir turizmi faaliyet halinde veya en azından süreçte sunuyor. Güzel doğası ziyaret etmek için yeterli sebeptir. Bazı koruma grupları aynı zamanda ısıya dayanıklı olan mercan resifleri ekiyor ve terk edilen nci çiftliklerini mercan restorasyonu için yeniliyor. Bora Bora'daki Four Seasons Resort'ta kaldığınızda, yerel flora ve fauna hakkında bilgi edinmek için yeni bir botanik turunun keyfini çıkarabilirsiniz. Peki ya bir sörfçüyseniz? Adrenalin pompalamanızı sağlayacak büyük dalgaları bulmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz (buranın 2024 Paris Olimpiyatları'nın sörf bölümüne ev sahipliği yapmasına şaşmamalı).