İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi

İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu

Proje tamamlandı, gençlere kapsamlı eğitim verildi

Samsunda İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluşuyor projesi tamamlandı. Proje kapsamında gençlere, doğal afetlerde hayatta kalma ve açık havada güvenli hareket bilinci kazandırmaya yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Etkinlik, İlkadım Belediyesi, İlkadım Kent Konseyi ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği ortaklığında hayata geçirildi. Katılımcılar; doğayı tanıma, kendi sınırlarını ve yetilerini keşfetme ile zorlu koşullarda doğru karar alma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Eğitim İçeriği

Program kapsamında; açık arazide yön bulma, kamp alanı seçimi ve yerleşimi, kamp çantası hazırlığı, kamp ekipmanı seçimi ve kullanımı, açık hava becerileri ve hayatta kalma teknikleri, hayvanlar ve doğal çevreyle güvenli etkileşim, açık hava kılavuzluğu ve liderlik, bölgesel doğal koşullar ve iklim bilgisi gibi kritik konularda eğitimler gerçekleştirildi.

Başkan İhsan Kurnaz'ın Değerlendirmesi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Türkiye, deprem kuşağında yer alan, içerisinde uzun fay hatlarının bulunduğu bir ülkedir. Geçmişte depremle ilgili ciddi tecrübeler yaşanmıştır. Bunun yanı sıra ülkemiz birçok doğal afetle de karşı karşıya kalmıştır. Bu afetlerde maalesef birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Coğrafyamızda yaşanan bu afetlerde ve sonrasında bilinçli ve bilgili bir şekilde hareket edebilmek için İlkadımlı gençlerimize yönelik 'İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluşuyor' isimli projemiz İlkadım Kent Konseyi tarafından hayata geçirildi."

Eğitmenler ve Elde Edilen Kazanımlar

Başkan Kurnaz, eğitimlerin 3. Kademe Dağcılık Antrenörü Osman Kalaycıoğlu ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı tarafından verildiğini belirterek, "Eğitimlerin sonucunda gençler, hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla doğayı tanıma, kendini tanıma ve zorlu koşullarda doğru karar verme becerilerini geliştirdi. Gençlerimizin afetlere karşı bilinçlenmesi, doğayla uyumlu bir yaşam kültürü edinmesi ve açık alanlarda güvenli hareket edebilmesi bizim için büyük önem taşıyor. İlkadım’ın gençleriyle böyle bir eğitim programında bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. Doğaya saygılı, bilinçli ve güçlü bir gençlik için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

