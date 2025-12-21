DOLAR
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"

İncirliova'da öğrenciler Acarlar İstiklal İlkokulu bahçesinde fidan dikti; Başkan Kaya etkinliği "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras" diye değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:08
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"

İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"

Etkinlik ve katılımcılar

Aydın’ın İncirliova ilçesinde öğrencilerin katılımıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, Aydın Mezun TEMA İl Koordinatörlüğü ve ÜNİDES iş birliğiyle yürütülen ’Toprakla Büyüyoruz: Kırsal Eğitimle Doğa Temelli Öğrenme ve Ekolojik Dayanıklılık’ projesi kapsamında Acarlar İstiklal İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprağa dikti ve uygulamalı doğa eğitimi aldı.

Başkan Kaya'nın mesajı

Etkinliğe katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çocukların toprağa dokunarak doğayı tanımasının, çevre bilinci kazanmasının ve ekolojik farkındalığın küçük yaşlarda gelişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kaya, "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras" ifadeleriyle bugünün çalışmalarının daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin temeli olduğunu belirtti ve doğa temelli öğrenmeyi destekleyen bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Teşekkür ve etkinlik sonu

Başkan Kaya, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın Mezun TEMA İl Koordinatörlüğü, ÜNİDES yetkililerine, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Fidan dikim etkinliği, öğrencilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

