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İndirimi kaçıran ah vah edecek! BİM'de hepsi 11-15-20-39 TL'ye raflara dizilecek

İndirimi kaçıran ah vah edecek! BİM'de hepsi 11-15-20-39 TL'ye raflara dizilecek Uygun alışveriş severlerin adresi olan BİM market zincirinin indirim kataloğu yayınlanırken 19 Ocak itibariyle geçerli olacak indirimler yayınlandı. Android Tv, kahve makinesi, kahve makinesi, mikrodalga fırın...