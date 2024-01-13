İndirimi kaçıran ah vah edecek! BİM'de hepsi 11-15-20-39 TL'ye raflara dizilecek

Uygun alışveriş severlerin adresi olan BİM market zincirinin indirim kataloğu yayınlanırken 19 Ocak itibariyle geçerli olacak indirimler yayınlandı. Android Tv, kahve makinesi, kahve makinesi, mikrodalga fırın...

İndirimi kaçıran ah vah edecek! BİM'de hepsi 11-15-20-39 TL'ye raflara dizilecek
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BİM marketlerinde her hafta aktüel ürünler yayınlanırken indirim kataloğu yayınlandı. 19 Ocak itibariyle beraber indirim listesi paylaşıldı. İşte BİM'in bu haftaki dikkat çeken kataloğu...

BİM 19 OCAK 2024 KATALOĞU

BİM 19 ocak

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