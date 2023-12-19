İndirimli ayçiçek yağı için son fırsat! İşi gücü bırakan koşuyor: Bu fiyata ilk kez düştü

Bu fiyatlar bir daha gelmez! Zincir marketlerde büyük ayçiçek yağı indirimi başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARKETLERDEN AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Zincir marketler son dönemlerde yaptıkları kampanyalarla sık sık gündeme gelirken birçok markette ayçiçek yağı indirimi başladı. BİM, ŞOK ve A101 Marketlerde indirimli şekilde satılan ayçiçek yağı markaları paylaşıldı. Marketlerde markalarına göre fiyatlar şu şekilde listelendi;

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

-Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası

-Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası

-Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası

-Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası

-Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

-Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası

-Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası





ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

-Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası

-Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası

-Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası

-Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası

-Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

-Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 64,90 Türk Lirası

-Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 73,50 Türk Lirası

-Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 39,50 Türk Lirası

-Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 119,90 Türk Lirası

-Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 157,50 Türk Lirası

-Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası

-Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 158,90 Türk Lirası

-Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 198,90 Türk Lirası

-Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L: 99,00 Türk Lirası

-Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 114,50 Türk Lirası

-Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 61,90 Türk Lirası

-Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 189,90 Türk Lirası

-Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 Türk Lirası

-Emek Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 169,90 Türk Lirası

-Abalı Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 Türk Lirası

-Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 46,90 Türk Lirası

-Abalı Ayçiçek Yağı 2L: 73,90 Türk Lirası

-Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 Türk Lirası

-Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 143,90 Türk Lirası

-Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L: 70,90 Türk Lirası

-Abalı Ayçiçek Yağı 5L: 162,90 Türk Lirası

-Orkide Ayçiçek Yağı 1 L (Pet Şişe): 53,50 Türk Lirası

-Emek Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 138,50 Türk Lirası