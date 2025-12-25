İnegöl'de 457 Aileye 2 milyon 285 bin lira ısınma yardımı

İnegöl Belediyesi, hava kalitesine etki eden katı yakıt kullanımının yasaklanmasının ardından 2025-2026 kış dönemi için toplam 457 aileye kişi başına 5 bin lira olmak üzere tek seferlik 2 milyon 285 bin lira nakdi ısınma yardımı ulaştırdı.

Yardımın Kapsamı ve İş Birliği

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iş birliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Yardımlar, katı yakıt yasakları sonrası uygulanan nakdi destek modeliyle vatandaşların hesaplarına gönderildi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli olarak ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başlamıştık. Katı yakıy yerine nakdi olarak bir defaya mahsus vatandaşların hesap numaralarına gönderim yapılıyor. 2025-26 kış dönemi için de ısınma yardımlarımız nakdi yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize bugün itibariyle ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi 457 ailemize her aileye 5 bin lira olmak üzere tek seferlik ödeme gerçekleştirildi. Toplamda 2 milyon 285 bin lira ısınma yardımı yapılmış oldu."

Dağıtım ve Başvuru Süreci

Banka hesap numarası olmayanlar ile yaşlı ve engelli ailelere, görevli mutemet personel tarafından yardımlar elden teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahibi ailelerin sistem sorgulamaları ve gerekli araştırmaları ise müdürlüğe başvuru aşamasında yapılmaktadır. Sosyal yardımlarımız yıl içerisinde aktif olarak devam etmektedir"

