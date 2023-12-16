İnternetten yemek siparişi verenler dikkat! Bir dönem resmen kapanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni düzenlemeyle hakkında açıklamalarda bulunurken kuryeler için düzenleme başlatılarak teslim aldıkları gönderiler için taşıma süreleri kaldırıldı. Kuryeler siparişleri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeler sonrasında kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderiler için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını belirtirken kuryeler gönderinin makul bir süre içerisinde teslimatın gerçekleşeceği duyuruldu. Bu durum üzerine kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmazken yaşanılan kazalar ise azalacak.





YENİ DÜZENLEME SONRASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemeyle beraber kuryelerin yetki belgeleri alınırken Uraloğlu, herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçeceğini belirterek sektör üzerinde yetkin olanlar çalışabilecek. Daha kaliteli ve hizmet verilirken kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildiri yapılarak kayıt dışılığın önüne geçmiş olacak.

Kişisel veriler korunmasıyla beraber yeni tedbirler alınırken uygun davranarak gönderici ve alıcı bilgilerinin gizleneceği motorkuryeler, engellilerin hizmete erişimi üzerinde tedbirler alınarak kaide ve yasaklamalara uyum sağlanacak.