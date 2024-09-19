Iraklı Berber Saç Telleri ile Sanat Yaratıyor

Hüseyin Falih'in Yaratıcı Dünyası

Iraklı berber Hüseyin Falih, mesleğini sanatıyla birleştirerek özgün çalışmalara imza atıyor. Müşterilerinin saç tellerinden çizimler yaparak, insan portreleri ve hayvan figürleri gibi eserler yaratıyor.

Karrada'daki Berber Dükkanı

Bağdat'ın Karrada bölgesinde bulunan berber dükkanında, Falih'in çalışmaları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunan sanatçı, paylaştığı eserleriyle binlerce beğeni alıyor.

Sanatına İnovasyon Katıyor

Saç tellerinden yaptığı tablolar dışında, yerde toplanan saçlarla da yaratıcı çizimler yapıyor. Bu sanatı keşfettiği 2014 yılından itibaren, günde ortalama 7 saatini bu işe ayırdığını belirtiyor. Falih, başlangıçta %50 başarı oranıyla başladığını fakat zamanla profesyonelleşerek bu sanatı icat ettiğini ifade ediyor.

Sanatını Paylaşma İsteği

Falih, bu sanatı öğrenmek isteyenlere her zaman destek vermek istediğini vurguluyor. Bağdat'ta düzenleyeceği 'saç tellerinden oluşan tablolar' sergisiyle sanatını daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulmayı umut ediyor.

Serbest ve Dayanıklı Çalışmalar

Yaz aylarında sıcak havalara rağmen düşen saçların kolayca toplanabilmesi için dükkânında vantilatör kullanmadığını belirten Falih, birçok eserinin satışıyla da gelir elde ettiğini ekliyor. 1 tablo bazen 1-2 ay, bazen de sadece 2 dakika sürerken, en uzun çalışmasının 4 ay sürdüğünü de belirtiyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor. Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.